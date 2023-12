Jak działa na ciebie ta iluzja? Tylko 14 procent osób jest na nią odporna

Iluzje optyczne czy wszelkiego rodzaju psychotesty są fajną formą zabawy i pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości. Dodatkowo testy na spostrzegawczość pozwalają na trening mózgu, co korzystnie wpływa na zdrowie.

Wyjątkowa iluzja optyczna

W sieci jest mnóstwo iluzji. Jedne są ciekawsze inne nieco mniej. Mamy dla was coś specjalnego. Iluzja, która was wciągnie albo i nie. Wszystko zależy od tego, czy mieścicie się w kręgu zaledwie 14 procent osób, które według oceny specjalistów są odporne na działanie tej iluzji.

Obrazek ma prosta konstrukcję, ponieważ składa się z małych czarnych kropek. Pośrodku widnieje duże również czarne koło. Cała ilustracja sprawia, że wpatrując się w nią, rozszerzają nam się źrenice, co daje efekt wrażenia, że czarna przestrzeń w środku rozszerza się. Co ciekawe nie u wszystkich osób iluzja zadziała tak samo. Sprawdź zatem do jakiego grona osób należysz. Wystarczy, że przez chwilę będziesz patrzeć na czarne kółko. Jeśli nie zacznie się powiększać, oznacza to, że należysz do około14 procent osób, które według danych opublikowanych w czasopiśmie "Frontiers in Human Neuroscience" są odporne na działanie tej iluzji.

Fot. Laeng et al., Front. Hum. Neurosci., 2022

Źródło: Antyradio/Portal.abczdrowie.pl/

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!