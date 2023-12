Trudny test na spostrzegawczość. Znajdziesz słońce?

Iluzje optyczne, psychotesty czy innego rodzaju łamigłówki to nie tylko fajna zabawa, która cieszy się sporą popularnością w sieci, ale także dobry sposób na trening mózgu. A jak wiadomo wytrenowany umysł, to zdrowy umysł. Wytężcie zatem wzrok i spróbujcie znaleźć słońce.

Gdzie jest słońce?

Poniżej przedstawiamy wam obrazek pełen miniaturowych lodów. Gdzieś pośród nich schowało się słońce. Jest naprawdę małe, co dodatkowo utrudnia sprawę. Musicie się naprawdę dobrze przyjrzeć, aby je dostrzec. Gotowi? Zatem sprawdźcie się!

Fot. themindsjournal.com

Odpowiedź do testu

I jak, udało się znaleźć słońce? Jeśli tak to gratulujemy, macie naprawdę dobry wzrok! A jeśli nie to nie ma się czym martwić, najważniejsze to się nie poddawać. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza. Rozwiązując regularnie tego typu zagadki z pewnością uda wam się przy kolejnym tego typu teście. Jeśli ciekawi was gdzie podziało się słońce, to przychodzimy z odpowiedzią. Słońce ukryło się w dolnej części obrazka za białym lodem na patyku.

Fot. themindsjournal.com

Źródło: Antyradio/Zloteprzeboje.pl

