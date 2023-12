Jaki jest twój największy strach w życiu? Iluzja wskaże odpowiedź

Iluzje optyczne to fajna forma relaksu. Są krótkie, więc nie zabierają dużo czasu, a przy tym pomogą dowiedzieć się czegoś o sobie. Co prawda, tego rodzaju zabawę należy brać z przymrużeniem oka, to jednak wielu internautów zwraca uwagę, że ich odpowiedzi często pokrywają się z tym, kim są w rzeczywistości.

Co widzisz na obrazku?

Iluzji optycznych czy różnego rodzaju psychotestów nie brakuje w sieci. Są popularne wśród internautów. Dużym zainteresowaniem cieszą się także te na TikToku. Kolejna taka iluzja dotyczy strachu. Otóż pewien tiktoker o pseudonimie @psychologylove100 zaprezentował na profilu ilustrację. Należy na nią spojrzeć i bez dłuższego zastanawiania się odpowiedzieć na pytanie, co jako pierwsze rzuciło wam się w oczy.

Fot. @psychologylove100/TikTok

Jaki jest twój największy strach w życiu?

Jeśli już spojrzeliście na obrazek, to teraz sprawdźcie odpowiedzi i dowiedzcie się, czego tak naprawdę boicie się w życiu.

Gryzoń

Jeśli w pierwszej kolejności zobaczyłeś gryzonia, oznacza to, że najbardziej boisz się upokorzenia i wyśmiania. Tikoker wyjaśnia, że prawdopodobnie kpina jest dla ciebie najbardziej przerażająca. Osoby, które cię wyśmiewają sprawiają, że tracisz pewność siebie. Jesteś osobą niezależną i wszystko chcesz robić sam. A jeśli zdarzy się, że musisz kogoś poprosić o pomoc, czujesz się z tym bardzo źle. Boisz się również utraty kontroli nad swoim życiem i nie wyobrażasz sobie, żeby ktoś mógł mieć na ciebie wpływ. Jesteś zaangażowany we własny rozwój osobisty i wkładasz w to dużo energii. Zawsze dążysz do celu i poświęcasz na to mnóstwo czasu.

Twarz

A może zauważyłeś na obrazku twarz? Według Tiktokera jest to oznaka, że boisz się samotności. Jesteś osobą, która sama świetnie sobie radzi, ale musisz mieć poczucie, że zawsze znajdzie się ktoś, na kogo będziesz mógł liczyć. Kiedy pomyślisz, że możesz zostać sam,ogarnia cię paraliżujący strach.

Podobnie jak w przypadku innych iluzji optyczny, również ta podzieliła internautów. Niektórzy twierdzili, że spostrzeżenia były trafne, a opisy zgadzały się z ich osobowością. Inni natomiast uważali, że tak krótki test nie jest w stanie odgadnąć, jakie skrywamy lęki.

Źródło: Antyradio/Unilad/TikTok

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!