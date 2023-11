WHO alarmuje! Nowe globalne zagrożenie „jest jak 15 papierosów dziennie”

Pandemia koronawirusa sprawiła, że na samą myśl o nowym zagrożeniu dostajemy gęsiej skórki. Nikt przecież nie chce wracać do rzeczywistości, kiedy światem rządził Covid-19. Niestety chorób jest mnóstwo, a zagrożenia wpływające na zdrowie wszystkim ludzi na świecie, drzemią nie tylko w wirusach.

WHO o nowym zagrożeniu

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że samotność jest kolejnym „zagrożeniem dla globalnego zdrowia publicznego”. Powołano nawet komisję do walki z tym zjawiskiem, a jej współprzewodniczący dr Vivek Murthy porównuje skutki samotności do dziennego wypalania aż 15 papierosów. Według specjalistów jest to bardzo ważny problem, z którym nie należy zwlekać. Podjęto więc decyzję o działaniach, które w przeciągu trzech lat mają zapobiec rozwojowi tego zagrożenia.

Zbyt długo problem samotności pozostawał w cieniu, niedostrzegany i niedoceniany, a powodujący choroby psychiczne i fizyczne. Teraz mamy szansę to zmienić – mówił dr Murthy.

Samotność przekracza granice i staje się problemem dla globalnego zdrowia publicznego, który wpływa na każdy aspekt zdrowia, dobrostanu i rozwoju ludzi. Izolacja społeczna nie zna wieku ani granic – zwróciła uwagę druga współprzewodnicząca komisji, Chido Mpemba, wysłanniczka Unii Afrykańskiej.

Samotność wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne

Na temat negatywnych skutków samotności od lat wypowiadają się psychologowie. Również wiele przeprowadzanych badań wykazało, że samotność wiąże się z różnymi problemami psychicznymi, lękami czy depresją.

Brak więzi społecznych stał się kluczowym czynnikiem napędzającym kryzys zdrowia psychicznego na świecie – zauważa dr Vivek Murthy.

Na świecie wciąż jako osoby samotne wskazuje się ludzi starszych, trzeba jednak mieć na uwadze, że zjawisko to dotyka także młode osoby. Osoby samotne nie tylko mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, ale także mogą zmagać się z obniżoną odpornością, chorobami krążenia. Częściej też sięgają po używki i prowadzą niezdrowy siedzący tryb życia.

Jeśli przeżywasz kryzys i masz myśli samobójcze, skontaktuj się z Kryzysowym Telefonem Zaufania, dzwoniąc pod numer 116 123 (codziennie 14-22), z Kryzysowym Telefonem Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 lub z Całodobowym centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym – 800 70 22 22. Eksperci czekają na Twój telefon, daj sobie pomóc!

