Ten psychotest wskaże ci miejsce w społeczeństwie. Wystarczy kilka sekund

Blob-Tree to popularny test zaliczany do kategorii psycho-emocjonalnych. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i za jego pomocą określić swoje miejsce w społeczeństwie.

Wiele osób uwielbia iluzje optyczne, czy psychotesty. Nic dziwnego, że w sieci cieszą się taką popularnością. Są proste i szybkie. Traktowane w formie zabawy lub w ramach nowych ciekawostek o nas samych. Czasem wystarczy zaledwie kilka sekund, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Oczywiście wszelkie tego typu zabawy należy brać z przymrużeniem oka.

Na czym polega test Blob-Tree?

Test Blob-Tree to jeden z najbardziej znanych darmowych psychotestów. Nie jest skomplikowany, a jego rozwiązanie zajmuje zaledwie kilka sekund. Na czym polega? Należy spojrzeć na obrazek i wskazać, z którym spośród 21 ludzików utożsamiamy się najbardziej. Spójrzcie zatem na obrazek, a następnie przejdźcie do poniższych odpowiedzi.

Test Blob-Tree – odpowiedzi

Ludzik nr 1,3,6 i 7

Jeśli twój wybór padł na któregoś z tych ludzików, oznacza to, że należysz do osób, które dążą do celu bez względu na przeciwności. Nie wracasz do przeszłości. Wolisz skupić się na przyszłości.

Ludzik nr 4

Osiągnięcie sukcesu w życiu to twój cel, ale bardzo chcesz to zdobyć bez większego wysiłku.

Ludzik nr 5

Prawdopodobnie jesteś w trudnym życiowym momencie. Możesz czuć zmęczenie i brak sił. Na tym etapie życia trudno cię zmotywować do działania. Być może jest to znak, że warto poszukać pomocy?

Ludzik nr 2, 11, 12, 18 lub 19

Jeśli zdecydowałeś się na któregoś z tych ludzików, to znaczy, że w większym gronie czujesz się jak ryba w wodzie. Jesteś towarzyski, przyjacielski i otwarty na innych. Z łatwością nawiązujesz nowe znajomości, jednak najlepiej czujesz się wśród bliskich ci osób. Lubisz pomagać innym i zawsze służysz dobrą radą.

Ludzik nr 8

Należysz do ludzi, którzy są wycofani. Potrzebujesz czasu tylko dla siebie. Bez przestrzeni trudno ci funkcjonować. W samotności odzyskujesz energię.

Ludzik nr 9 lub 19

Pewność siebie to twoja cecha, ale mało kto może się o tym przekonać, bo raczej jesteś postrzegany jako osoba antyspołeczna. Momentami wychodzi z ciebie narcyz i z trudem potrafisz przełknąć sukces innych.

Ludzik nr 10 lub 15

Nie masz absolutnie żadnego problemu ze zmianami. Gdy już się pojawią, z łatwością odnajdujesz się w nowych okolicznościach. To świetna cecha – dzięki temu jesteś w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją.

Ludzik nr 13 lub 21

Być może przechodzisz akurat trudny moment w życiu. Jesteś smutny i rozczarowany. Należysz do osób zamkniętych w sobie i nie lubisz prosić o pomoc.

Ludzik nr 14

Ludzik ten symbolizuje kryzys. Prawdopodobnie pomagasz innym, całkowicie zapominając o sobie i swoich potrzebach?

Ludzik nr 16 lub 17

Cały czas pomagasz innym i rozwiązujesz ich problemy. Masz już tego dosyć. Teraz ty potrzebujesz zainteresowania i troski od swoich najbliższych.

Ludzik nr 20

Zarządzanie to twoja mocna strona. Ambicja i pewność siebie tylko ci w tym pomagają. Podejmujesz odważne decyzje i nie boisz się nowych wyzwań. Masz w sobie dystans i spokój. Te dwie cechy przydają się w drodze na szczyt.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!