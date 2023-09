Mężczyźni aktywni w social media są mniej męscy? Badanie jest jednoznaczne

Czasy social mediów sprawiają, że niektórzy odczuwają niepokój gdy nie wrzucą postu do sieci. Mamy stały dostęp informacji i chętnie dzielimy się swoim życiem z innymi. Niektórzy robią to naprawdę często i sami przyznają, że czują się nieswojo gdy mają przerwę od mediów społecznościowych. Psychologowie od dawna zwracają uwagę na to, jak złe może mieć to konsekwencje. Teraz naukowcy wzięli pod lupę mężczyzn, którzy lubują się w częstym wrzucaniu postów do sieci. Okazuje się, że tacy panowie są… mniej męscy.

Social media odbierają męskość? Ciekawe wnioski naukowców

Kolejne badanie na temat social mediów wykazało ciekawą zależność pomiędzy mężczyznami, którzy regularnie publikują posty w sieci a ich męskością. W badaniu wzięło udział ponad 1,3 tys. respondentów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zostali oni poproszeni o ocenę mężczyzny, który często lub rzadko wrzuca posty do sieci. Tutaj nie było żadnych odstępstw. Mniej męski wydawał się mężczyzna, który był bardziej aktywny w internecie.

Dalej sprawdzono, czy wpływ na to mają treści, jakie publikuje. Założono, że treści, które nie dotyczą jego osoby, będą odebrane jako przejaw troskliwości, a nie skupianiu się na sobie. Sprawdzono również, czy wpływowi mężczyźni, którzy do sieci wrzucają głównie posty związane z wykonywanym przez nich zawodem, również są tak samo odbierani. Okazało się, że w obu tych przypadkach, zbyt częste publikowanie postów przez panów nie jest dobrze odbierane.

I nie miał tu znaczenia wiek, wykształcenie, dochody czy inne tego typu rzeczy.

Co ciekawe powodów do obaw nie mają kobiety, ponieważ częstotliwość dodawania przez nie postów nie ma wpływu na ich ocenę. Naukowcy doszli również do wniosków, że zbyt częste publikowanie postów i to bez względu na płeć postrzegane jest jako szukanie uwagi i uznania.

