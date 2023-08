Te męskie problemy to codzienność. Kobiety nawet o nich nie słyszały

Stereotypy to jedno, a rzeczywistość to coś zupełnie innego? Najlepiej będzie o tym porozmawiać, w związku z czym na Reddicie powstał ciekawy wątek o nazwie: „What is a struggle men have that women will never understand?”.

Kobiety tego nie rozumieją?

Nazwa redditowego tematu dotyczy tego, z czym borykają się mężczyźni, a konkretniej mówiąc chodzi o takie problemy, których kobiety raczej nie zrozumieją. Wątek ma tysiące „polubień” (na Reddicie są strzałki w górę i system karmy), a mężczyźni bardzo chętnie się w nim wypowiadają.

Jeden z użytkowników poskarżył się choćby na to, iż przypadkiem usłyszał, jak matka jego narzeczonej powiedziała, że faceci mają tylko dwa stany emocjonalne: „są albo wściekli, albo napaleni”. Internauta nie jest z tego zadowolony i tłumaczy, że brzmi to tak, jakby emocje mężczyzn nie istniały, a jeśli któryś zacznie się wykazywać zróżnicowanymi stanami emocjonalnymi, to prawdopodobnie tylko udaje, bo chce seksu.

Odrobinę niżej, ktoś inny skarżył się na to, że jeśli dojdzie do przemocy domowej, ale to kobieta skrzywdzi mężczyznę, wtedy policja może dosłownie wyśmiać problem i nic z tym nie zrobić. Kolejny internauta podłączył się do tej wypowiedzi i opowiedział o przygodzie swojego znajomego.

Podobno wspomniany znajomy pokłócił się z dziewczyną, więc ta rzuciła w niego garnkiem z wrzącą wodą. Mężczyzna dorobił się poważnych poparzeń na ramieniu i postanowił zgłosić to na policję. W odpowiedzi miał otrzymać komentarz o tym, iż prawdopodobnie coś nabroił, w związku z czym atak kobiety był usprawiedliwiony. Krótko mówiąc, według tej relacji, poszkodowany został wyśmiany i spławiony.

Jedna z wyróżnionych wypowiedzi, która zebrała niemal 7 tysięcy polubień, to krótki komentarz o tym, że w dzisiejszych czasach, rozmawianie mężczyzny z dzieckiem w miejscu publicznym, najpewniej zostanie uznane za pedofilię. Internauta dodał, że kiedyś po prostu zabrał siostrzenicę na plac zabaw, ale po chwili przyszła po niego policja, a z całej sytuacji musiała go ratować siostra. Warto dodać, że opisywane sytuacje mogą mieć miejsce np. w Stanach Zjednoczonych. Ktoś inny dodał od siebie, że gdy miał 8 lat i jego ojciec zabrał go do parku, w którym wcześniej nie byli, to również zjawiła się policja.

Kolejny internauta napisał, że czasem jest mu naprawdę ciężko ocenić, czy podoba się danej kobiecie, czy też dziewczyna jest zwyczajnie uprzejma. Jeszcze inny stwierdził, że dziewczyny namawiają facetów na okazywanie emocji, lecz gdy mężczyzna faktycznie się otworzy, to zostanie odrzucony i uznany za słabego. Niżej ktoś napisał, że gdy w pracy posłucha się rozmawiających kobiet, to można doznać ciężkiego szoku. Inny użytkownik Reddita wspomniał, iż u niego w pracy każdy wiedział o tym, że menadżerka sypiała z innymi ludźmi z biura. Jego zdaniem, gdyby było tak w przypadku faceta, to zostałby zwolniony.

Pojawił się również komentarz na temat ogólnych oczekiwań, że facet zawsze zrobi co trzeba, gdy dzieje się coś niebezpiecznego i strasznego. Internauta mówi wprost, że mężczyzna też może być wtedy najzwyczajniej sparaliżowany strachem.

Podsumowując, wątek jest długi i bogaty w obszerne komentarze na przeróżne tematy. Jedne są żartobliwe, inne całkiem poważne. Prawdopodobnie największym zaskoczeniem jest po prostu to, że miejsce do pisania o problemach, ostatecznie zyskało tak dużą popularność.

