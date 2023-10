Naukowcy wybrali najpiękniejsze żeńskie imię. W Polsce też jest popularne

Wybór imienia dla dziecka to coś, co często spędza sen z powiek wielu przyszłym rodzicom. Wielu z nich kieruje się brzmieniem imienia, a inni dodatkowo skupiają się na ich znaczeniu. Mało kto w Polsce nadaje imię określane jako najsmutniejsze. Choć u nas jest rzadko spotykane, to w Hiszpanii wybrzmiewa na każdym kroku. Jest imię określane jako najsmutniejsze, ale jest też imię, które niedawno zyskało miano najpiękniejszego. W przeciwieństwie do tego pierwszego, drugie w Polsce jest bardzo często spotykane.

Jakie imię jest najpiękniejsze? Naukowcy mają swój typ

Na świecie istnieje wiele pięknych imion. W zależności od gustu dla każdego może to być inne imię. Naukowcy z Uniwersytetu w Birmigham pod przewodnictwem profesora lingwistyki kognitywnej dra Bodo Wintera postanowili przeanalizować najpopularniejsze z nich i wyłonić jedno, które określą tym mianem. Pod lupę wzięli imiona żeńskie z 40 krajów, a za najpiękniejsze uznali imię Sophie, czyli polską Zofię.

Imię wywodzi się z języka greckiego, a w Polsce używane jest od średniowiecza. Oznacza mądrość i uważa się, że Zosie to niezwykle inteligentne osoby, lubiące być w centrum uwagi. Ponadto są empatyczne i optymistycznie patrzą w przyszłość.

