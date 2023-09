Te imiona dla dzieci są zakazane w Polsce. Urzędnicy mają specjalne wytyczne

Wybór imienia dla dziecka to zawsze duże wyzwanie dla przyszłych rodziców. Ostatnio coraz częściej rodzice chcą wyróżnić swoje pociechy i nadają im bardzo oryginalne imiona. Przyzwyczailiśmy się już do imion, które dawniej były modne i przyzwyczajamy się do tych, które nosi zaledwie garstka osób. Mimo dość dużej swobody w tym zakresie istnieją również imiona, które mogą spotkać się z odmową ze strony urzędnika.

Zakazane imiona w Polsce. Urzędnik ma specjalne wytyczne

Co prawda w Polsce nie istnieje ściśle określona lista z zakazanymi imionami, jednak wiele zależy od urzędnika. Pracownik urzędu, który wydaje akt urodzenia dziecka, może odmówić wpisania podanego przez opiekuna imienia. Wpływ na to mogą mieć negatywne bądź obraźliwe skojarzenia. Wybierając imię dla dziecka, warto mieć na uwadze, że Urzędnik Stanu Cywilnego ma odgórnie narzucone wytyczne odnośnie imion. Mówi o tym Artykuł 59 o zasadach wyboru imienia. Oto one:

nie można wybrać więcej niż dwóch imion dla dziecka

nie mogą to być imiona wpisane w formie zdrobnienia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wpisania imienia do aktu urodzenia w przypadku, kiedy jest ono ośmieszające, kojarzące się negatywnie

są zbyt długie lub skomplikowane do zapisania w dokumentach urzędowych

składają się tylko z jednej litery

zawierają znaki spoza alfabetu łacińskiego (np. znaki diakrytyczne)

Oprócz powyższych zasad istnieją imiona, których z pewnością nie uda się nadać pociechom. W Polsce świeżo upieczeni rodzice nie nadadzą dzieciom imion np. swoich ulubionych rzeczy czy miejsc. Zabronione są również imiona pochodzące od nazwy rzeczy pospolitych jak: morze, las, jezioro. Również nazwy geograficzne nie wchodzą w grę oraz takie, które w Polsce źle się kojarzą jak np. Adolf.

Poniżej zobaczycie listę niewskazanych imion według Krajowej Rady Języka Polskiego:

Abbadon, Akaina, Alexander, Alma, Andrzelika, Ardena, Arkhan,

Bastian, Benjamin, Bhakti, Boromir, Brian,

Carmen i Carmena, Chiara, Clea, Cynthia,

Dajana,

Emaus, Ewan,

Herrada,

Jaila, Joshua, Julka,

Karla, Klea, Krystina, Kuba (jako imię żeńskie),

Lester, Lilith, Lorina,

Malta, Martin, Martyn, Maxymilian, Maya, Merlin, Montezuma, Morena,

Natasha, Nicol (żeńskie), Nicole (żeńskie), Nika, Nikol (żeńskie i męskie), Nikola (męskie),

Ole, Opieniek,

Pacyfik, Pakita, Poziomka,

Radek, Rener, Ricardo,

Sofia,

Tea, Teonika, Tonia, Tupak,

Una, Unka,

Veronika, Victoria, Violeta i Violetta,

Wilga, Wilk, William,

Xymena.

Podobnie jest w Kościele Katolickim. Wybór imienia to kwestia indywidualna, jednak tutaj również są takie, które uważane są za niestosowne. Mowa o tych, które według Biblii źle się kojarzą jak np. Judasz, który dopuścił się zdrady Jezusa Chrystusa czy Lucyfer, kojarzony z upadłym aniołem. Kościół Katolicki zaleca zatem wybór imienia, które niesie ze sobą pozytywne skojarzenia.

