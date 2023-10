Nauczycielka rozpuściła włosy. Zszokowani uczniowie wezwali policję

Jak donosi New York Post, 35-letnia Sarah Duncan to nauczycielka, która została aresztowana przez policję w Stanach Zjednoczonych. Impreza szkolna była okazją do niewinnej zabawy, podczas której Sarah Duncan została poproszona o wspólne zdjęcie ze swoimi uczniami. To właśnie wtedy kobieta postanowiła zdjąć gumkę do włosów i pozostawić ją na stole.

Jak się potem okazało, nauczycielka zwyczajnie zapomniała o swojej gumce do włosów i zajęła się innymi sprawami. Gdy przedmiot został zauważony przez uczniów, ich uwagę zwróciła nietypowa zawartość, którą początkowo było trudno zidentyfikować w jednoznaczny sposób, lecz wzbudzała podejrzenia.

Nauczycielka nosiła przy sobie metamfetaminę

Kobieta zapomniała o gumce do włosów, ale to był ogromny błąd, ponieważ jak się później okazało, służyła jej do ukrywania metamfetaminy. Uczniowie byli zaniepokojeni faktem, że gumka skrywała jeszcze dodatkową fiolkę z białym proszkiem, więc zgłosili sprawę innej nauczycielce, a temat w końcu zakończył się wezwaniem policji.

Później znaleźli się świadkowie, którzy dodali, że Sarah Duncan wróciła w to miejsce i nerwowo czegoś szukała. Niestety dla niej, było już za późno, bo nielegalna zawartość została dawno zgłoszona. Kobietę poddano testom, które potwierdziły obecność narkotyków w organizmie. W związku z tym wszystkim, podobno ma nie tylko problemy z prawem, lecz straciła także swoją pracę.

