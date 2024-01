„Test ptaszka” zyskuje popularność. Tak kobiety sprawdzają partnerów

Polska influencerka bardzo chętnie wszystko wyjaśnia i udziela pomocy nawet tym dziewczynom, które zostawiają komentarze pod jej filmikiem. W jednym z nich napisała wprost: „Ale to nie chodzi o to, żeby interesowały go ptaki, tylko żebyś interesowała go ty”.

Ta moda w końcu trafiła do Polski i stopniowo zdobywa uznanie kobiet zainteresowanych sprawdzaniem swoich facetów. Czy test ptaka jest ważny w budowaniu związku o silnych fundamentach? Lepiej wiedzieć, o co konkretnie chodzi.

Test ptaszka jest kluczem do sukcesu?

Wspominaliśmy już o tym jak mieć pewność, że u boku masz dobrą kobietę, ale teraz nadszedł czas na coś jeszcze bardziej ekscytującego. Jedno z najważniejszych pytań w tego typu kwestiach, z reguły sprowadza się do tego, w jaki sposób kobiety testują facetów? Oto ich metoda, która w ostatnim czasie szybko zyskuje na popularności.

Polska influencerka zaznacza, iż „bird test robi furorę wśród par”. W związku z tym, faceci powinni zrozumieć kluczowe znaczenie tej metody w testowaniu związków, natomiast kobiety… powinny się nauczyć tajnego sposobu. Kiedy dziewczyna jest w jednym pomieszczeniu z chłopakiem, to może przeprowadzić test ptaka.

Przede wszystkim chodzi tu o inicjatywę w nawiązywaniu kontaktu z partnerem. Wystarczy np. podejść do okna i powiedzieć: „ale czadowy ptak”. Czy dzięki temu dojdzie do wytworzenia się pozytywnej interakcji? Na tym polega cały test! Kobieta ma lepiej dopasowanego partnera, jeśli ten zareaguje z entuzjazmem i zacznie wypytywać o ptaka, a nawet wstanie i podejdzie do okna, ponieważ tak bardzo zainteresuje się wspomnianym ptakiem.

Jak natomiast wygląda oblanie tego „egzaminu”? Otóż sprawa jest prosta… jeśli ktoś zignoruje informację o ptaku, w ogóle nie będzie o niego pytać i nie podejdzie do okna, to istnieje większe prawdopodobieństwo tego, iż w dłuższym terminie związek nie będzie szczególnie udany.

Źródło: Antyradio/TikTok

