To nie tylko piękny obraz. Iluzja optyczna zdradzi, jaki jesteś w towarzystwie

Internet od dawna zalany jest psychotestami i różnymi optycznymi iluzjami. Sporo jest ich także na TikToku. Oprócz publikowania samej ilustracji tiktokerzy chętnie objaśniają poszczególne odpowiedzi. Ten rodzaj zabawy cieszy się sporą popularnością. Wielu internautów zauważa, że odpowiedzi zgadzają się z ich osobowością.

Co widzisz na obrazku?

Kolejna iluzja optyczna, wskaże, do jakiej grupy osób należysz. Jesteś duszą towarzystwa, czy raczej stronisz od ludzi? Wystarczy, że spojrzysz na obrazek, który jest autorstwa meksykańskiego malarza Octavio Ocampo i bez głębszej analizy odpowiesz na pytanie, co jako pierwsze rzuciło ci się w oczy. Swoją interpretacją odpowiedzi na TikToku podzielił się Charles Meriot.

Fot. Octavio Ocampo

Odpowiedź do ilustracji

Górski krajobraz

Widzisz na obrazie piękny krajobraz, na który składają się staw, góry, roślinność i budynki? Jesteś zatem świetnym słuchaczem i dobrze rozumiesz uczucia innych ludzi. Uwielbiasz swoje własne towarzystwo. Jesteś myślicielem i prowadzisz bardzo bogate życie wewnętrzne. Ludzie mogą postrzegać cię, jako osobę nieśmiałą. Często czujesz się niezrozumiany. Jesteś czujny i inteligentny. W swoich wypowiedziach jesteś raczej oszczędny.

Usta

Jeśli pierwsze co zauważyłeś to usta, jak zauważa Meriot jesteś z tych, którzy uwielbiają poznawać nowych ludzi. Należysz do osób towarzyskich. Przyciągasz ich naturalną charyzmą. Lgną do ciebie, bo dobrze się przy tobie czują. Jesteś dobrym słuchaczem, a gdy trzeba, posłużysz dobrą radą. Przyjaciele cię doceniają. Nie zapomnij jednak zadbać też o siebie.

