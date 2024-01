To zadanie z podstawówki przerasta wielu dorosłych. Znasz rozwiązanie?

W internecie nie brakuje psychotestów czy iluzji optycznych, które są fajną formą zabawy i dodatkowo mają wskazać jakieś ciekawostki na temat np. waszego charakteru. Sporą popularnością cieszą się także zagadki matematyczne, które potrafią podzielić społeczeństwo. Jedni rozwiązują je w kilka sekund, a inni głowią się nad nimi większą ilość czasu. Co ciekawe wiele trudności przynoszą zadania z podstawówki. Dzieje się tak dlatego, że wielu zapomina o pewnej zasadzie.

Zadanie z podstawówki sprawia trudność wielu dorosłym

Jak wam szło z matematyką w szkole? Ten przedmiot niesamowicie dzieli uczniów. Jedni ją kochają, a inni wprost nienawidzą. Od jakiegoś czasu po sieci krążą zadania, które rozwiązują dzieci w szkołach podstawowych. Internauci chętnie próbują swoich sił. Okazuje się, że wielu z nich ma problem. Dlaczego? Otóż zapominają o jednym bardzo ważnym elemencie. Sprawdźcie się, czy wam też ta zasada umknęła. Poniżej przedstawiamy krótkie zadanie matematyczne. Sprawdźcie swoje siły.

Fot. Antyradio.pl

Rozwiązanie zadania

I jak, udało wam się bez problemu rozwiązać zadanie? Jeśli otrzymaliście wynik 56, to gratulujemy. Natomiast jeśli wyszło wam nieco inne rozwiązanie, to już tłumaczymy, gdzie popełniliście błąd. Zasada, o której zapomina wiele osób to kolejność działania. Zadanie z pozoru jest proste, jednak to właśnie kolejność odgrywa tutaj najważniejszą rolę.

Najpierw należy podzielić 20 przez 4. Następnie od 56 odejmujemy otrzymany przed chwilą wynik. Dalej dodajemy do tego 5 i w ten sposób otrzymujemy 56.

Źródło: Antyradio/Zloteprzeboje.pl

