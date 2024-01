Prosta zagadka matematyczna niektórym sprawia problem. Znasz odpowiedź?

Matematyka to królowa nauk. Jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Jedno jest pewne, od zawsze wywołuje wielkie emocje. Jeśli należysz do grona osób, którym nie jest ona straszna, to zapraszamy do rozwiązania ciekawej zagadki.

Matematyczne zagadki podobnie jak wszelkiego typu iluzje optyczne czy psychotesty cieszą się w sieci sporą popularnością. Wiele osób chce się sprawdzić i udowodnić sobie, że matematyka wcale taka straszna nie jest. Czy aby na pewno? Sprawdź się w poniższej zagadce i sami odpowiedzcie na to pytanie.

Fot. Antyradio.pl

Rozwiązanie zagadki

Jeśli matematyka nigdy nie sprawiała ci kłopotów, to z pewnością dobrze ci poszło i otrzymałeś wynik -8, który jest prawidłowy. A jeśli nie, to przedstawiamy rozwiązanie.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby rozwiązać zadanie zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Najpierw więc należy pomnożyć 4*4. Następnie od pierwszej czwórki odejmujemy wynik, jaki otrzymaliśmy przy mnożeniu. Na koniec dodajemy do niego 4 i otrzymujemy -8.

Jeśli tym razem ci się nie udało, nie przejmuj się. Matematyka potrafi dać w kość. Spróbuj swoich sił w kolejnych zagadkach. A może lepiej pójdą ci testy na spostrzegawczość?

Źródło: Antyradio/Radiozloteprzeboje.pl

