Zdrowie Bruce’a Willisa się pogarsza. Demi Moore jest przerażona

Nie ma wątpliwości co do tego, że Bruce Willis to legendarna gwiazda kina akcji. W „Szklanej pułapce” pokazał nam, jak można sobie poradzić w beznadziejnej sytuacji, nawet gdy zostanie się osaczonym przez terrorystów. Aktor ma za sobą wiele świetnych ról, dzięki czemu jest ceniony przez gigantyczne grono kinomaniaków z całego świata. Niestety, lecz w ostatnim czasie jego zdrowie uległo wyraźnemu pogorszeniu.

Jakiś czas temu wspominaliśmy choćby o tym, że Amerykański reżyser, Glenn Gordon Caron, od dawna jest w bardzo dobrych relacjach z Willisem i jego rodziną. W związku z tym, regularne odwiedza aktora i w jednej ze swoich wypowiedzi przyznał, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy życie Bruce’a Willisa uległo znaczącej zmianie. Przyjaciel gwiazdora tłumaczył, że Willis nie jest w stanie realizować jednej ze swoich największych pasji, jaką jest czytanie książek.

Sytuacja się pogarsza z miesiąca na miesiąc

Niestety, ale gdy jakiś czas temu Demi Moore odwiedziła Willisa, była zdruzgotana jego stanem zdrowia. Po spotkaniu z byłym mężem, aktorka przekazała, że gwiazdor był zdezorientowany i miał problemy ze zrozumieniem, kim jest ta osoba, która nagle pojawiła się w jego domu. Dla Moore cała ta sytuacja była niezwykle przygnebiająca.

Aktualna żona Bruce’a Willisa ma obawy, że za jakiś czas mąż przestanie ją rozpoznawać. Na szczęście wciąż nie ma problemu ze zrozumieniem tego, kim są jego córki. Przypominamy, że Bruce Willis jest nieuleczalnie chory, a postępujące objawy mają negatywny wpływ na jego podstawowe zdolności. Gwiazdor ma otępienie czołowo-skroniowe, co jest chorobą neurodegeneracyjną. Bruce Willis doświadcza m.in. dominacji zaburzeń językowych, a więc doskwiera mu np. regularne zapominanie słów oraz spowolnienie mowy. Aktor musiał podjąć niezwykle trudną decyzję o zakończeniu kariery.

Na koniec przypominamy, że Quentin Tarantino brał pod uwagę możliwość nakręcenia ostatniego filmu z Brucem Willisem.

