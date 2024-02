Brutalnie bił kobiety. Ludzie byli w szoku, ale nie reagowali

Szokujące nagranie rozgrzało internet do czerwoności. Ludzie nie mogą uwierzyć w tak agresywne zachowanie bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Niestety, ale w tym wszystkim nie to jest najgorsze.

Świat obiegają wieści o niczym niesprowokowanym, brutalnym zachowaniu młodego mężczyzny, który dopuścił się ataków na bezbronne kobiety i przyczynił się do problemów ze zdrowiem co najmniej jednej z nich.

Nienawiść do kobiet?

Jak donosi m.in. Daily Mail, policja próbuje ustalić czy niepokojące ataki wymierzone w kilka kobiet, można uznać za motywowane nienawiścią do określonej płci (gender-based hate crime). To co wydarzyło się w samym centrum miasta, a konkretniej mówiąc na stacji metra Camp de l’Arpa, wygląda na przykład jednego z możliwie najgorszych zachowań.

Kamery w Barcelonie zarejestrowały mężczyznę, który idzie peronem metra i co jakiś czas decyduje się na to, żeby... po prostu atakować dziewczyny, brutalnie je uderzać, a następnie bez pośpiechu zmierzać do następnych ofiar.

Niepokojący jest również fakt, że nikt nie zdecydował się na zdecydowaną interwencję. Dopiero gdy doszło do najbardziej brutalnego uderzenia, które spowodowało, że kobieta słuchająca muzyki upadła na ziemię, ludzie postanowili coś zrobić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zgodnie z doniesieniami zagranicznych dziennikarzy, to właśnie ta ostatnia dziewczyna z nagrania ucierpiała najbardziej – miało u niej dojść do perforacji błony bębenkowej.

Policja prosi, by wszystkie ofiary napastnika zgłosiły się i poinformowały o tym, co je spotkało. Jeżeli natomiast ktoś zastanawia się nad tym, czy ustalanie motywacji ma tu jakiekolwiek znaczenie, to warto dodać, że na terenie Katalonii w ostatnim czasie zaobserwowano rosnący trend przemocy wymierzonej w kobiety. Odbywały się już nawet protesty związane z tym faktem.

Źródło: Daily Mail

