Fryzjerka musi o to zapytać? Internauci są zaskoczeni

Trudnych tematów nie powinno się unikać, dlatego warto zwrócić uwagę na to, co dokładnie robi pewna fryzjerka… Interesujące jest to, że jej sposób prowadzenia rozmowy spotkał się z krytyką niektórych internautów. Najlepiej będzie, jeśli każdy oceni to samodzielnie.

Fryzjerki powinny o to zawsze pytać?

Niektórzy ludzie są w szoku, bo nagranie ukazało im fryzjerkę, która ma w zwyczaju pytać swoich klientów o coś pozornie oczywistego. O co konkretnie chodzi? O ustalenie kluczowej kwestii, do czego niezbędne jest to bezpośrednie pytanie: „Czy mogę dotykać twoich włosów?”.

Otóż na samym początku padło pytanie o to, czy fryzjerka może sobie pozwolić na dotykanie włosów klientki, ponieważ tego typu zgoda nie musi być czymś oczywistym, nawet podczas wizyty u fryzjerki. Inna kwestia jest taka, że wychodzenie z założenia, iż dana osoba chce być określana jako np. „ona”, to kolejny wrażliwy temat. Właśnie dlatego już po krótkiej chwili fryzjerka dopytała o to, jakie zaimki powinna stosować, a w odpowiedzi usłyszała: „they/them”. Ma to związek z tym, że osoby niebinarne mogą nie czuć się komfortowo z wyraźnym podziałem na mężczyzn i kobiety.

Wracając do samego pytania o dotykanie włosów przez fryzjerkę, niektórzy internauci są tym rozbawieni i zostawiają następujące komentarze:

Jak idziesz do fryzjera to chyba oczywiste ze dotknie twoich wlosow po co ma pytac xd

W jednym kraju jest nawet obowiązek zapytania się

podchodzisz do kasy a typiara ci mówi "przepraszam czy mogę przeskanować pańskie zakupy"

Obetnij mnie bez dotykania włosów xd

Jedna kobieta nawet podkreśliła, że sama jest fryzjerką, ale nigdy nie pyta ludzi o zgodę na dotykanie ich włosów. Uzasadniła to mniej więcej tak: „W takim razie dlaczego tu jesteś, skoro nie mogę dotykać twoich włosów?”. Możecie jeszcze zagłosować w naszej ankiecie na ten temat.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, jak pewna influencerka zaznaczała, iż potrzebne są zmiany w hotelach, żeby większe osoby czuły się mile widziane. Jeżeli natomiast chodzi o sytuacje związane z fryzjerami, to kiedyś pisaliśmy o tym, że straż miejska zatrzymała mężczyznę za ładną fryzurę. Został ukarany mandatem!

