Influencerka plus-size apeluje do całej branży. Chce poszerzenia korytarzy

Trudnych tematów nie powinno się unikać, dlatego wszyscy powinni usłyszeć o żądaniach influencerki, która przemawia w imieniu osób „plus-size”. Ludzie o większej wadze i rozmiarach też zajmują się podróżowaniem po świecie, a więc korzystanie z hoteli nie jest im obce. Jaelynn Chaney podkreśla, że czuje się odpowiedzialna za realizowanie misji, która polega na tym, że w branżach powiązanych z podróżowaniem, musi nastąpić rewolucja.

Influencerka mówi wprost, że podróżnicy „plus-size” są tak samo ważni, jak inni klienci. Co w związku z tym? Otóż potrzebne są zmiany w hotelach, żeby większe osoby czuły się mile widziane. Przejdźmy do konkretów. Jaelynn Chaney mówi zdecydowanym tonem: „Zasługujemy na środowisko, które szanuje nasze potrzeby, a także różnorodność ciała”. Czy to hasło brzmi zbyt ogólnie? Zatem przejdźmy do bardzo szczegółowej listy potrzebnych zmian, które przedstawiła influencerka.

Hotele na całym świecie muszą się zmienić

Jaelynn Chaney zaznacza, że potrzebne są mocne krzesła, które zostały pozbawione podłokietników, a do tego będą znacznie szersze. Jest to ważne z tego względu, że trzeba uwzględniać wszystkie typy ludzkich ciał. Kolejną pozycją na liście influencerki jest kwestia łóżek, które powinny być mocniejsze oraz powinny charakteryzować się wyższym maksymalnym obciążeniem.

Przechodzimy dalej. Łazienki powinny mieć więcej miejsca. Windy powinny być większe, a korytarze szersze. Konieczna jest powszechna instalacja poręczy, także w toaletach. Muszle klozetowe powinny być wyższe. Personel musi być przeszkolony w odpowiednim traktowaniu osób „plus-size” i innych rozmiarów, a głównie chodzi o uwzględnianie ich potrzeb, a także o szacunek. Lista jest oczywiście dłuższa, a influencerka uwzględniła nawet takie szczegóły, jak choćby fakt, że osoby o większych rozmiarach powinny otrzymywać większe szlafroki. Ręczniki także powinny być zgodne z potrzebami osób „plus-size”.

Jaelynn Chaney pomyślała o wszystkim, a więc podkreśla, że strony internetowe także wymagają zmian. Hotele powinny informować w internecie o tym, jakie są limity wagowe ich wyposażenia. Dodatkowo, niezwykle ważne jest podawanie wymiarów krzeseł i innych mebli. Osoby typu „plus-size” też chcą wszystko dokładnie zaplanować, więc potrzebują dostępu do takich parametrów.

Jedna osoba napisała w komentarzach na TikToku, że pracuje w branży hotelowej i według jej wiedzy, te wszystkie zmiany, które proponuje influencerka, ostatecznie mogą kosztować wiele milionów dolarów. To z kolei może sprawić, że spora inwestycja, która ma zadowolić niewielką grupę klientów, tak naprawdę nie zostanie uznana za priorytet. Oczywiście to tylko jedna z wielu opinii, natomiast influencerka nadal może walczyć o lepsze warunki dla ludzi „plus-size”.

