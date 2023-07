Jak obejść blokadę Netfliksa? Internauci mają nowe sposoby

Obejście blokady Netfliksa to popularny temat, ponieważ wiele osób zdążyło się przyzwyczaić do atrakcyjnej możliwości w zakresie współdzielenia kont. Co można zrobić?

Netflix rozpoczął proces zwalczania praktyk polegających m.in. na tym, że ludzie udostępniają sobie hasła do kont na tej platformie streamingowej. Gigant branży rozrywkowej chciałby, żeby wspólne oglądanie filmów i seriali ograniczyć do jednego gospodarstwa domowego.

Czy da się obejść blokadę Netfliksa?

Dyskusja w sieci trwa w najlepsze, a ludzie często szukają sposobów na obejście blokady Netfliksa. Skoro firma pragnie tego, żeby ograniczyć dzielenie konta do jednego gospodarstwa domowego, to niektórzy wpadli na pomysł, żeby skorzystać z możliwości oferowanych za sprawą VPN i tym samym zapewnić sobie adres IP, który będzie taki sam, jak w przypadku głównego gospodarstwa.

Dlaczego to działa? Ponieważ jak zauważyli użytkownicy, Netflix najpewniej nie korzysta z jakichkolwiek dodatkowych informacji o lokalizacji swoich klientów, a głównym narzędziem jest dla niego adres IP. W związku z tym, kopiowanie tego adresu IP, którym posługuje się konto główne, daje zadowalające rezultaty dla tych osób, które szukają sposobów na obejście blokady.

Jeżeli mamy w miarę nowy telewizor i zadbamy o to, żeby mieć dostęp do przeglądarki internetowej np. z naszego systemu Android TV, to istnieje również możliwość odwiedzenia strony netflix.pl (dosłownie wpisujemy taki adres w naszej przeglądarce z telewizora). Potem wystarczy skorzystać z danych do logowania, których używaliśmy wcześniej. Taki sposób może działać bez VPN do czasu, aż Netflix w końcu zajmie się tą luką.

Niektórzy próbują jeszcze w taki sposób, żeby postarać się o skorzystanie z oferowanej opcji oglądania treści poza głównym gospodarstwem domowym. Chodzi o to, że nawet właściciel głównego konta może chcieć obejrzeć jakiś serial w podróży. W związku z tym, teoretycznie możemy co najmniej raz w miesiącu logować się w budynku głównego gospodarstwa domowego, a potem mieć dostęp do konta w ramach oglądania poza domem.

Ludzka pomysłowość nie zna granic, a użytkownicy nieustannie szukają sposobów na obchodzenie narzucanych ograniczeń. Trudno powiedzieć, jak długo da się korzystać z takich metod, bo w końcu Netflix może zacząć je zwalczać ze zdwojoną siłą. Najłatwiej jest oczywiście samodzielnie płacić za dostęp do swojego własnego konta.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.