Nagłe odejście młodego gwiazdora! Narzeczona jest zdruzgotana

Lubiany aktor i model zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Niespodziewane odejścia młodych celebrytów nie są łatwe do zaakceptowania i zawsze szokują.

Nie żyje Alec Musser, a jego narzeczona, Paige Press, nie ukrywa swojej rozpaczy i bólu. To właśnie ona przekazała mediom szokujące wieści o śmierci Mussera. Ponadto kobieta zaznaczyła, iż w tej chwili przeżywa niezwykle trudne chwile i jest to wręcz najgorszy dzień w jej życiu.

Jak donosi m.in. serwis Paige Six, odejście mężczyzny zostało dodatkowo potwierdzone przez pozostałych członków rodziny, lecz nadal nie zdecydowano się na podanie przyczyny śmierci. Pewne zdaje się być tylko to, iż było to nagłe odejście, które zszokowało najbliższe otoczenie gwiazdora.

Nie żyje Alec Musser. Miał tylko 50 lat

Alec Musser miał zaledwie 50 lat, więc to zdecydowanie nie był odpowiedni czas na jego odejście. Miał przed sobą jeszcze całe życie, a pomijając kilka aktorskich ról, cieszył się również karierą modela. Zagrał m.in. w takich produkcjach, jak chociażby „Duże dzieci” („Grown Ups”) i „Gotowe na wszystko” („Desperate Housewives”). Jeżeli natomiast chodzi o sukcesy w świecie mody, to Musser był m.in. twarzą globalnej marki Abercrombie & Fitch.

Alec Musser był lubiany, więc nie dziwi fakt, iż pożegnał go znany aktor Adam Sandler, który uczynił to za pośrednictwem Instagrama. Sandler napisał wprost:

Kochałem tego człowieka. Nie mogę uwierzyć, że odszedł. To był wspaniały, zabawny facet. Moje myśli pozostają z Aleciem Musserem i jego rodziną.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż Witek Muzyk Ulicy zmarł niespodziewanie w młodym wieku. Ponadto Keanu Reeves łączy siły ze znanym pisarzem i wydaje pierwszą powieść!

Źródło: Antyradio/Paige Six

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!