Restauracja chciała się wyróżniać? Serwują lody w okropny sposób

Walka o konsumentów? Jest to ciężki kawałek chleba, ale jakoś trzeba sobie radzić. Pewna restauracja jest tak bardzo wdzięczna za klientów, że w pewnym sensie zaczęła oferować im prawdziwy tron!

Holon to izraelskie miasto, w którym znajduje się restauracja Gordos. Ludzie cenią sobie to miejsce, ponieważ lubią być zaskakiwani. Wszyscy wiemy na czym to polega: jeśli zaczniemy czymś szokować, wtedy automatycznie zwiększy się zainteresowanie, czyż nie? W takim razie zacznijmy szokować!

Oryginalność? W dzisiejszych czasach każdy był już oryginalny i każdy zabłysnął czymś niezwykle wyrafinowanym. Dlatego najlepiej będzie po prostu walnąć czekoladowymi lodami prosto do muszli klozetowej. Już wystarczy tych wszystkich przebiegłych sztuczek marketingowych… teraz trzeba wrócić do prostych rozwiązań.

Niesmaczne, szokujące, okropne, ale to coś nowego!

Czekoladowe lody podawane w muszli klozetowej, które ewidentnie mają budzić pewne skojarzenia. Fatalny pomysł? Niekoniecznie, bo restauracja cieszy się z tego powodu zainteresowaniem. O tym się po prostu mówi, ludzie niedowierzają, szukają nagrań w internecie, a jeśli starczy im odwagi, to nawet przychodzą zamówić własną porcję.

To nie koniec, bo w sieci można znaleźć wyjaśnienia na temat dalszych kontrowersji. Otóż pomysłodawcy deseru najwyraźniej mieli ochotę zaryzykować jeszcze bardziej i w związku z tym, zdecydowali się na bardzo odważną nazwę w formie „Third House Shit”.

Przypominamy, że ta konkretna restauracja znajduje się w Izraelu, natomiast „Trzecia Świątynia” ma szczególne znaczenie religijne i wiele osób jest wyjątkowo zniesmaczonych nazwą „Third House Shit”, która ich zdaniem próbuje do tego nawiązywać. Innymi słowy, największe pokłady złości wśród niektórych konsumentów, wcale nie są wywoływane wyglądem i sposobem podania, lecz samą nazwą tego deseru.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!