Skąd wzięła się nazwa Maanam? Zaczęło się od męża Kory

W latach 70. świat mógł cieszyć się dobrymi brzmieniami, które były tworzone przez utalentowanych muzyków, a byli nimi oczywiście Marek Jackowski i Milo Kurtis. To właśnie oni dali początek niszowemu duetowi gitarowemu, który z czasem przerodził się w coś znacznie więcej.

Kora i wielkie zmiany

Jak wspomina m.in. serwis Złote Przeboje, artyści koncertowali przede wszystkim po klubach studenckich, a za ich nazwę posłużyła: Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Dalszy rozwój spraw wymagał tego, żeby upłynęło jeszcze trochę czasu. Konkretniej mówiąc, istotną zmianą było dołączenie do zespołu ważnej osoby w 1976 roku, a była nią Kora.

Olga Jackowska na początku towarzyszyła artystom dość sporadycznie, ale to uległo stopniowej zmianie. Kora akompaniowała grupie na flecie, a później już na dobre cieszyła się rolą w postaci wokalistki. Czas powoli płynął, a muzycy zdecydowali się przemianować nazwę na M-a-M, co było nawiązaniem do pierwszych liter imion Marka Jackowskiego oraz Milo Kurtisa.

Wspaniały zespół przechodził jeszcze różnego rodzaju zmiany, a do tego odbywały się i roszady w samym składzie. Odszedł współzałożyciel, Milo Kurtis, a zastąpił go John Porter. Zmianom uległy też same brzmienia zespołu, a ewolucja nie ominęła nazwy, którą rozwinięto do Maanam Elektryczny Prysznic. Oczywiście w końcu pozostano przy pierwszym członie.

