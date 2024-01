Linda nigdy nie powiedział „co ty wiesz o zabijaniu”. To kolejny efekt Mandeli

Wielu ludzi jest w szoku! Pamiętają coś, czego nigdy nie było… Jak to możliwe i czy was też to dotknęło? Bogusław Linda ma związek z tymi czarami.

Temat efektu Mandeli omawialiśmy już lata temu. Pisaliśmy wtedy, że o efekcie mówimy wówczas, gdy większa grupa osób pamięta coś, co nigdy nie miało miejsca lub wspomina to zupełnie inaczej niż było w rzeczywistości. Może to mieć związek choćby z postrzeganiem obrazów, symboli, czy znajomości tekstów piosenek. Jeżeli natomiast chodzi o samą nazwę zjawiska, to pochodzi od nazwiska polityka, Nelsona Mandeli, który zmarł w 2013 roku, choć wiele osób „pamiętało” jego śmierć w więzieniu w latach 80.

Linda nigdy nie powiedział „co ty wiesz o zabijaniu”

Jak przypomina m.in. gazeta.pl, Bogusław Linda ma związek ze słynnym przykładem efektu Mandeli w naszym kraju. Polskie kino nie uchroniło się przed zjawiskiem, które w tajemniczy sposób zaszczepiło w naszych głowach nieistniejącą wypowiedź.

Bogusław Linda w serii filmów „Psy” Władysława Pasikowskiego, pomógł urzeczywistnić niezwykle udaną postać, jaką niewątpliwie jest Franz Maurer. Ewentualny problem pojawia się w chwili, gdy ludzie chcą dokładnie zlokalizować moment, w którym pada hasło: „co ty wiesz o zabijaniu”.

Jeżeli chodzi o serię „Psy”, to można się natknąć na: „Nie mów mi ku*wa nic o zabijaniu, bo coś o tym wiem”. Z kolei dosłowne „Co ty wiesz o zabijaniu” pada np. w filmie komediowym „Kiler”, a wypowiedział to Cezary Pazura. Wygląda na to, że ludzie sami stworzyli słynną kwestię i powielali ją miedzy sobą, aż w końcu… stała się kultowa.

Źródło: Antyradio/gazeta.pl

