Padł rekord. Nowy pakiet do popularnej gry kosztuje ponad 200 tys. zł

Od dawna zachęcamy ludzi do spełniania swoich marzeń, a doskonałym przykładem są choćby artykuły o człowieku, który upodobnił się do psa, co kosztowało go mniej więcej 55 tys. zł. Wielu powie, że człowiek-pies wydał na to majątek, lecz prawda jest taka, iż na tym świecie istnieją znacznie droższe zachcianki.

Wirtualne statki kosmiczne za 48 tys. dolarów? To dopiero początek

Star Citizen to kosmiczny symulator tworzony przez Cloud Imperium Games. Gra stała się odrobinę kontrowersyjna, bo powstaje już od ponad dekady i wciąż nie została ukończona. Pomimo tego, odpowiedzialni za nią ludzie mają się zaskakująco dobrze, bo wcale nie są „zjadani przez koszty” przedłużającego się procesu produkcyjnego… wręcz przeciwnie! Twórcy gry Star Citizen od dawna cieszą się milionowymi zyskami, a teraz zapowiedzieli najnowszy pakiet premium o nazwie Legatus 2953. O co chodzi? W dużym skrócie, w zamian za prawdziwe pieniądze można sobie kupić statki kosmiczne do gry!

Ten pakiet ze statkami jest tylko dla prawdziwych graczy, którzy nie zamierzają oszczędzać na swoim hobby, ponieważ cena znajduje się na poziomie 48 tys. dolarów. To daje nam prawie 200 tys. zł, które trzeba wydać na… zestaw wirtualnych statków, z których skorzystamy tylko i wyłącznie w grze Star Citizen. To nie wszystko! Jeśli poczuliście się zainteresowani takim zakupem, to musicie wiedzieć, że jest on dostępny wyłącznie dla elity. Co to znaczy? Otóż zgodnie z doniesieniami serwisu IGN, najpierw trzeba wydać 10 tys. dolarów na przedmioty w grze, żeby otrzymać przywilej kupienia pakietu Legatus 2953 za 48 tys. dolarów.

Innymi słowy, łącznie musicie wyłożyć chociaż 58 tys. dolarów, czyli grubo ponad 200 tys. zł. No dobra, ale czy to się opłaca? Każdy musi ocenić sam, lecz możemy podpowiedzieć, że Legatus 2953 to aż 175 różnych statków kosmicznych, którymi będziecie mogli latać w swojej ulubionej grze Star Citizen. Wielu zapewne stwierdzi, iż setki tysięcy zł w zamian za spełnianie marzeń o podbijaniu wirtualnego kosmosu, to wręcz śmiesznie niska cena. Oczywiście będą i tacy, których zdaniem jest to całkiem sporo.

