Szczepkowska zasłynęła jednym zdaniem. Wczoraj zrobiła coś zaskakującego

Joanna Szczepkowska jest znana m.in. ze swego historycznego wystąpienia z 1989 roku. Jeżeli natomiast przeskoczymy do 2023 roku, to sytuacja wyglądała tak, że wyniki exit poll wskazały, iż większość w Sejmie będzie miała opozycja, co zachęciło Joannę Szczepkowską do ciekawego nawiązania.

Wybory parlamentarne 2023 są już za nami, a wśród wyborców widać sporo emocji. Wszystko to było okazją do tego, żeby Joanna Szczepkowska opublikowała swą najnowszą wypowiedź, związaną właśnie z wynikami sondaży exit poll.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Joanna Szczepkowska dumnie ogłaszała koniec komunizmu w Polsce, a teraz chętnie nawiązała do swojego historycznego wystąpienia.

Wytrzymaliśmy niejedno w naszej historii

Joanna Szczepkowska zaczęła od słów: „Kochani, na gorąco, na bardzo gorąco…”, żeby po chwili przejść do tego, iż „Wytrzymaliśmy niejedno w naszej historii”.

Kochani, na gorąco, na bardzo gorąco. Wytrzymaliśmy niejedno w naszej historii. Proszę państwa, 15 października 2023 roku skończyła się władza PiS.

Po tym oświadczeniu, znana aktorka westchnęła z ulgą, a następnie pokazała uśmiech. Nagranie jest nawiązaniem do jej słynnego występu z „Dziennika Telewizyjnego” z 1989 roku. To właśnie wtedy skorzystała z okazji do tego, aby ogłosić koniec komunizmu w Polsce.

Szczepkowska spędziła wieczór wyborczy w teatrze Krystyny Jandy, w gronie swoich znajomych. Jej nowe nagranie odnoszące się do wyników sondaży exit poll, które obiega teraz sieć, powstało właśnie tam. Z kolei udostępniono je na koncie Obywatele RP. W ramach ciekawostki warto dodać, że według Ipsos frekwencja jest na poziomie 72,9 proc.

