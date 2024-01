5 tys. rodziców pozywa TikToka. „Zatruwa amerykańską młodzież”

Jak donosi m.in. serwis Dexerto, aż 5 tys. rodziców miało połączyć siły w zbiorowym pozwie przeciwko TikTokowi. Twierdzą oni, że ta aplikacja „zatruwa amerykańską młodzież”, a w tle tego wszystkiego są samobójstwa dzieci, które uległy niepokojącym trendom internetowym.

Zły wpływ na młodzież?

5 tys. rodziców reprezentuje firma ClaimsHero, która informuje, że w jej ocenie opiekunowie dzieci mają prawo do odszkodowań, a sama aplikacja jest tak zrobiona, że działa jak narkotyk, który dostarcza materiałów pełnych przemocy, seksu, a nawet treści związanych z tematem samobójstw.

Najbardziej niepokojące ma być to, że tego typu materiały mogą celować w widownie tak młodą, jak 12-latkowie. Za przykład podano niezadowoloną matkę, Brittany Edwards, która tłumaczy, że jej 12-letnia córka wstawiła na TikToka filmik, w którym powiedziała, że popełni samobójstwo. Ponadto kobieta jest niezadowolona z tego, jak uzależniający jest TikTok. Warto jednak dodać, że sama aplikacja ma limit wieku od 13 lat i młodsze osoby często zmyślają datę urodzenia.

O wypowiedziach kobiety zrobiło się głośno, a informował o tym m.in. New York Post, gdzie zwrócono uwagę na to, że wcześniej Brittany Edwards nawet nie wiedziała o tym, iż jej córka ma konto na TikTok.

Kto ponosi winę?

Obwinianie aplikacji o różnego rodzaju negatywne zjawiska wśród młodzieży, ostatecznie może być sensownym kierunkiem w oczach wielu osób. Przy okazji jednak warto się zastanowić, czy sami rodzicie również nie ponoszą choćby częściowej odpowiedzialności za to, co robią ich dzieci? Czy np. możliwa jest sytuacja, w której opiekun niezadowolony z TikToka zadba o to, żeby dziecko nie korzystało z tej platformy?

Dodatkowo warto przypomnieć, że właściwie cały internet jest przepełniony niepokojącymi treściami. Jednym z możliwych przykładów są np. żarty, w których streamer z Twitcha udaje, że wkłada widelce do tostera i w związku z tym doświadcza wypadku. Oczywiście nikt nie powinien tego naśladować.

