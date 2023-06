Interpol w Polsce: Rozpiska czasowa koncertu

Interpol na dwóch koncertach w Polsce już w czerwcu 2023! Słynny nowojorski zespół wystąpił 6.06 w krakowskim Klubie Studio oraz 7.06 w warszawskiej Stodole. Będą to pierwsze koncerty klubowe zespołu w naszym kraju.

Fot. materiały prasowe

Zaczynali jako jeden z kluczowych zespołów nowojorskiego rockowego odrodzenia z początków XXI wieku, a od ponad 20 lat pozostają w czołówce najważniejszych grup gitarowych na świecie. Dzięki takim utworom jak "Evil", "The Heinrich Maneuver", „Rest My Chemistry” czy "All the Rage Back Home" Interpol zbudował status rockowej ikony, z ponad 2 miliardami streamów w skali globalnej.

W ubiegłym roku ukazał się ich 7 album „The Other Side of Make-Believe”, a Paul Banks, Daniel Kessler i Sam Fogarino nigdy nie stracili poczucia sensu, ani wspólnego celu i są nadal świetnie działającym muzycznym organizmem. Przez lata próbowano przypisywać im łatki, jak alternatywa czy indie. Ale Interpol ich nie potrzebuje. To po prostu jedna z najbardziej charakterystycznych, konsekwentnych i wytrwałych rockowych grup XXI wieku.