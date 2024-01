Mystic Festival 2024: 50 finalistów Road to Mystic i początek głosowania

Trwa kolejna edycja konkursu Road to Mystic, organizowanego przez Mystic Festival i Antyradio. Zgłosiło się 386 zespołów! Dzisiaj poznajemy półfinalistów – 50 znakomitych, bardzo różnych zespołów – i oddajemy głos publiczności.

Mystic Festival 2024: 50 znakomitych finalistów Road to Mystic

To był bardzo trudny wybór, trudniejszy niż zwykle, bo świetni artyści reprezentowali wszystkie nurty metalu i okolic. Kogoś jednak trzeba było wskazać, więc do kolejnego etapu Road To Mystic przechodzą grupy wymienione poniżej, w kolejności alfabetycznej:

Abominated, Animations, Antypatia, Aquilla, Arcane Dust, Ariadne's Thread, Astrokot, Axe Crazy, Bother, Chainsword, Deep Desolation, Diatom, Exist, Faust, Fiasko, Frightful, Gallower, Grief Circle, Grimoire, Hypnosaur, Królówczana Smuga, Metallus, Miyasis, Mrok, Night Lord, Obsidian Mantra, Painthing, Pleń, Prey Of Monsoon, Putrid Evil, Rascal, Rät King, Romantyczny Wieczór, Sacriversum, Scaregod, Schema, Serotonin Zero, Serpents, Sewer Dwellers, Sighs Of Death, Soma, Technophobia, Three Eyes Of The Void, Topor, Toughness, Uulliata Digir, Vephar, WielkiMrok, Wraith i Żurawie.

Już dziś na stronie https://www.mysticfestival.pl/road-to-mystic rusza głosowanie publiczności. Na wasze głosy czekamy do 9 lutego.

Do ścisłego finału trafią trzy grupy, które uzyskają najwięcej głosów oraz jeden zespół wskazany przez jury (tzw. dzika karta). Jury zastrzega sobie możliwość nieprzydzielenia dzikiej karty – wtedy przechodzi kapela, która w głosowaniu uplasowała się na czwartym miejscu.

Fot. materiały prasowe

Najlepszą czwórkę poznamy 15 lutego, a już 24 lutego odbędzie się koncert finałowy w gdańskim klubie Drizzly Grizzly (tym samym, który na festiwalu przeistacza się w Sabbath Stage). Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2024, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia. Występy konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Adam Brzeziński, Bartosz Cieślak, Jarosław Anzhellmo Giers, Jarek Szubrycht i Natalia Zamilska. Wstęp na finał Road to Mystic jest darmowy.

Za ścianą, w klubie B90, tego samego wieczoru odbędzie się koncert z cyklu Passage to Mystic, na którym zaprezentuje się zespół Samael i jego goście. Bilety na ten koncert można nabyć tutaj: https://tickets.mysticcoalition.com/pl

Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańsku Stoczni w dniach 5-8 czerwca.

W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Kreator, Satyricon, Enter Shikari, Body Count, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Furia, Fear Factory, Leprous, Thy Art Is Murder, Graveyard, Sodom, Orange Goblin, Life Of Agony, Lord Of The Lost, Insomnium, Terrorizer, Vio-Lence, Suffocation, Twin Temple, High On Fire, Mysticum, Asphyx, Crowbar, Textures, Blackgold, High Vis, Mānbryne, Villagers Of Ioannina City, 1000mods, Hanabie, Dool, Vltimas, Blasphemy, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Owls Woods Graves, Wargasm, Crystal Lake, Gutalax, Ghøstkid, Skalmold, Gaupa, Zamilska, Humanity’s Last Breath, Sanguisugabogg, Cage Fight, Ithaca, Endseeker, Lik, Wayfarer, Lamp of Murmuur, Schizma, Ampacity, Sznur, Evil Invaders, Party Cannon, Dodsrit, Witching, Embrional, Dvne, Scowl, Hellfuck, Massive Wagons, Ditz, .Wavs, ten56., Múr i Nakkeknaekker.

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!