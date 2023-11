Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca 2024. Na imprezie zobaczymy m.in. Bring Me The Horizon, Machine Head oraz Bruce'a Dickinsona. Organizatorzy odkryli przed nami kolejne karty, bo szykuje się niezapomniany festiwal. Do programu dołączają Chelsea Wolfe, Furia, Vio-Lence oraz Ghøstkid.

Mystic Festival 2024: Chelsea Wolfe, Furia, Vio-Lence i Ghøstkid dołączyli do line-upu

Amerykańska pieśniarka, która w sobie tylko znany sposób łączy żywioły – metalowy ciężar z amerykańskim folkiem, gotycką posępność z industrialnym chłodem. Najwyższa kapłanka mroku, Chelsea Wolfe, powraca w lutym 2024 z albumem „She Reaches Out To She Reaches Out To She”, a już w czerwcu będzie hipnotyzować, wzruszać i straszyć w Stoczni.

Doskonale wiadomo, jaką sceniczną bestią jest dziś Furia, jak oryginalny jest ich muzyczny koncept, bo fani tłumnie przybyli na koncerty w ramach zakończonej jesiennej trasy. Furia dołącza do line-upu Mystic Festival 2024.

Fani doskonale wiedzą, że Furia działa w ramach kolektywu Let The World Burn, a wydany w 2022 roku mini-album Vio-Lence, pierwszy od wielu, wielu lat z nowym materiałem, nosi tytuł – no właśnie – „Let The World Burn”! Nie ma przypadków, są tylko znaki… Vio-Lence przybywają do nas z Bay Area, żeby pokazać, jak się gra prawdziwy, oldskulowy thrash metal.

Mystic Festival to połączenie klasyki z przyszłością, starego z nowym. Nowe trendy w metalu - i okolicach, bo w muzyce grupy słychać też industrial, nu-metal, a nawet trap - na festiwalu reprezentować będzie Ghøstkid. Zadebiutował w 2020 roku świetnie przyjętym albumem nazwanym po prostu „Ghøstkid”, a wydanym niedawno singlem „Heavy Rain” zapowiada kolejny rozdział. Będziemy częścią tej opowieści.

Mystic Festival 2024: Karnety w sprzedaży

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl.

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!