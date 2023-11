Mystic Festival 2024 z kolejnym headlinerem. Na imprezie wystąpi Machine Head

Organizatorzy Mystic Festival 2024 ogłosili kolejnego headlinera imprezy. Na wydarzeniu zobaczymy Machine Head, który w latach 90. przedefiniował brzmienie amerykańskiego metalu.

Po wielu latach przerwy Machine Head wracają na festiwale, z oprawą sceniczną, jakiej jeszcze na ich koncertach nie widzieliście. W programie pełen przekrój: od „Burn My Eyes”, debiutu kalifornijskiego kwartetu, który zwiastował nową falę amerykańskiego metalu po materiał z ubiegłorocznego, znakomitego „Of Kingdom and Crown”. Zespół dowodzony przez niestrudzonego Robba Flynna na koncertach nie bierze jeńców, a w jego składzie zobaczymy Vogga, lidera Decapitated.

Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Accept, Satyricon, Biohazard, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Graveyard, Suffocation, Lord Of The Lost, High On Fire, Ithaka, Asphyx, Orange Goblin, Mysticum, Blackgold, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer i Sanguisugabogg.

