Kerry King wraca na scenę z nowym zespołem i jeden z pierwszych koncertów w Europie zagra na Mystic Festivalu. Do line-upu dołączają również Paradise Lost ze specjalnym programem, o którym zdecydują fani, a także Dark Funeral, Blood Command oraz Mimi Barks. Niestety, mimo wcześniejszych zapowiedzi w tym roku Scowl nie pojawią się w Gdańsku.

Mystic Festival 2024: Do line-upu dołączają Kerry King i Paradise Lost

Kerry King, jedna z najważniejszych gitar thrash metalu, filar potężnego Slayera, nareszcie wraca do gry. Album „From Hell I Rise”, zapowiadany na połowę maja, otwiera nowy, solowy rozdział jego kariery. Nie znaczy to oczywiście, że King będzie sam na scenie, bo zebrał znakomity skład – na bębnach towarzyszy mu druh ze Slayera, czyli Paul Bostaph (również Testament, Exodus i Forbidden), na drugiej gitarze gra Phil Demmel (znany z Machine Head i Vio-Lence), a na basie Kyle Sanders (Hellyeah).

Głosem zespołu Kerry’ego Kinga jest Mark Osegueda, doskonale znany fanom thrash z grupy Death Angel. Muzyka? Dokładnie taka, jakiej spodziewać się można po Kingu – thrash z piekła rodem, wysokooktanowa kontynuacja tego, co robił w Slayerze.

Ze względów logistycznych jego koncert będzie miał miejsce w sobotę, 8 czerwca na Scenie Głównej.

Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Kreator, Kerry King, Satyricon, Enter Shikari, Body Count, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Furia, Fear Factory, Leprous, Thy Art Is Murder, Graveyard, Sodom, Zeal & Ardor, Orange Goblin, Life Of Agony, Lord Of The Lost, Insomnium, Terrorizer, Vio-Lence, Suffocation, Twin Temple, High On Fire, Mysticum, Asphyx, Crowbar, Kadavar, Textures, Blackgold, High Vis, Villagers Of Ioannina City, 1000mods, Until I Wake, Hanabie, Wargasm, Crystal Lake, Dool, Vltimas, Blasphemy, Bewitched, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Bob Vylan, Mork, Owls Woods Graves, Mānbryne, Gutalax, Ghøstkid, Skalmold, Gaupa, The Shits, Zamilska, Humanity’s Last Breath, Sanguisugabogg, Cage Fight, Ithaca, Endseeker, Lik, Wayfarer, Five The Hierophant, Lamp of Murmuur, Evil Invaders, Party Cannon, Dodsrit, Witching, Wyatt E., Dvne, Scowl, Slope, The Last Decade, Massive Wagons, Ditz, ten56, Trepaneringsritualen, The Broken Horizon, Múr, Nakkeknaekker, My Diligence, Schizma, Totenmesse, Wij, Ampacity, Sznur, Embrional, Hellfuck, .Wavs i Misguided.

