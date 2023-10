Mystic Festival 2024: Usłyszymy Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur i Wayfarer

Mystic Festival 2024 odbędzie się w gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Bring Me The Horizon, Bruce Dickinson, Accept, Satyricon, Biohazard, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Graveyard, Suffocation, Lord Of The Lost, High On Fire, Ithaka, Asphyx, Orange Goblin, Mysticum, Blackgold, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer i Sanguisugabogg. Organizatorzy podzielili się kolejnym ogłoszeniem gwiazd.

Mystic Festival 2024 z nowym ogłoszeniem. Usłyszymy Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur i Wayfarer

Do line-upu Mystic Festival dołączyła kapela Graveyard. Szwedzki kwartet właśnie promuje swój najnowszy album "6", nazwany przez recenzenta „Classic Rocka” „mistrzostwem psychodelicznego światłocienia'.

Kosmiczny black metal o zimnym, industrialnym posmaku. Zarazem wierny zasadom norweskiej rewolucji, rozpętanej u progu lat 90., również przez Mysticum. „Planet Satan”, tytuł ich albumu sprzed dekady, mówi wszystko. Mysticum kroczą dumnie własną ścieżką, nikogo nie naśladując i poza zasięgiem naśladowców.

Hymny Śmierci – to wycinek tytułu jednego z utworów z „Saturnian Bloodstorm”, tegorocznej płyty Lamp of Murmuur, a przy tym doskonałe podsumowanie twórczości M. Nowy materiał Lamp of Murmuur przesuwa akcenty – mniej w tym wisielczej rozpaczy, więcej miażdżącej siły – ale jedno pozostaje niezmienne.

Wayfarer, kwartet z Kolorado podczas Mystic Festival 2024 będzie promować swój najnowszy album „American Gothic”.

Mystic Festival 2024: Karnety w sprzedaży

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

