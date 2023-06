Rock na Bagnie 2023: Szczegóły imprezy

Trzynasta edycja Rock na Bagnie odbędzie się jak zwykle w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego w Goniądzu, Województwo Podlaskie, w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2023r.

Fot. materiały prasowe

30 czerwca rusza trzynasta edycji Rock na Bagnie, organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Goniądzu na Podlasiu.

Największymi atrakcjami festiwalu będą występy zespołów na scenie głównej usytuowanej tuż przy brzegu jednej z najdzikszych rzek w kraju, jaką jest Biebrza. Wśród wykonawców zobaczymy występy: COCKNEY REJECTS z Wielkiej Brytanii - ojcowie oi/street punka, którzy są właśnie w trakcie swojego ostatniego światowego tournée, THE UKRAINIANS – rzadko koncertująca legenda folk/punka, oraz przedstawicieli nowojorskiej sceny hardcore; SHEER TERROR. Specjalne urodzinowe koncerty zagrają: MOSKWA, FORT BS i SKANKAN. Natomiast PUDELSI i ONE MILLION BULGARIANS przypomną swoje sety z Jarocina 86/87. Oprócz tego zobaczymy: KSU, SZTYWNY PAL AZJI, COCHISE, ALIANS, DZIECIUKI z Białorusi, TORO BRAVO z Litwy, GAGA ZIELONE ŻABKI, TERRORDOME, BULBULATORS, DDTK, THE COIOTS!, ZEMSTA NIETOPERZA, HUMAN RIGHTS, WERSJA DE LUX, DEPIT.

Oprócz koncertów na scenie głównej, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących z których warto wymienić: „Noc na Bagnie” Radia Bunt, podczas której usłyszymy na żywo audycję „Zgrzyt” Piotra „Pietii” Wierzbickiego, oraz specjalne występy zespołów: IDEE FIXE, BLUE HANGOVER i WARSAW BULDOGERS.

W Goniądzkim Ośrodku Kultury zobaczymy wystawę poświęconą niedawno zmarłemu wszechstronnemu artyście Kordianowi Michalskiemu. Będziemy mogli wziąć też udział w spotkaniu z zespołem MOSKWA, a z profesorem Waldemarem Kuligowskim porozmawiamy o książce „Uwierz w festiwal”. Rozmowę tą poprowadzi Mirosław Pęczak – znany dziennikarz i kulturoznawca (UW).

W centrum Goniądza, w ramach inicjatywy „Rock na Bagnie na Styku Kultur”, powołanej przez mieszkańców i przyjaciół festiwalu, już od czwartkowego wieczoru będzie działał jarmark z małą sceną, na której zagrają: ADAM WOŁOSZ, BLUE HANGOVER, BLEF, STUDIO 2, 21A, KUNDLE, TeDeKaPe, CZERWONE KOŚCIOŁY.

Przez cały czas trwania festiwalu będzie można oglądać wystawę Joanny Sidorowicz p.t. „Wielokulturowość – tygiel, czy sałatka ?” ukazująca różnorodność Podlasia.

Dla najmłodszych przygotowane jest festiwalowe przedszkole.

Rock na Bagnie - karnety

Karnety w przedsprzedaży w cenie 200 zł są do nabycia w sieci GoOut, eBilet oraz Eventim, tylko do 26 czerwca. Ceny dwudniowych karnetów w dniu festiwalu wyniosą 230 zł. Na miejscu będą również dostępne bilety jednodniowe w cenie 130zł. Dzieci do ukończenia 13 lat wchodzą z rodzicami/opiekunami za darmo.

Zapamiętaj! Województwo Podlaskie, Powiat Moniecki, Gmina Goniądz, plaża nad Biebrzą, 30.06-01.07.2023r. – Rock na Bagnie XIII!