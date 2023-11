Jared Leto, wspinając się po Empire State Building, ogłosił światową trasę koncertową zespołu Thirty Seconds to Mars “Seasons 2024 Global Tour”. Kapela zagości również w Polsce, by wystąpić 9 maja 2024 w Tauron Arenie Kraków. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Thirty Seconds to Mars ogłosił koncert w Polsce w 2024 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa Thirty Seconds to Mars rozpocznie się w Ameryce Łacińskiej występami na festiwalach Lollapalooza w Chile, Argentynie i Brazylii, a także na Estéreo Picnic w Kolumbii i Tecate Pa’l Norte Festival w Meksyku. Następnie zespół przyjedzie do Europy na 28 koncertów. Kapelę zobaczymy na żywo 9 maja 2024 w Krakowie w Tauron Arenie.

Fot. materiały prasowe

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 15 listopada o godz. 12:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 16 listopada o godzinie 10:00. Ogólna sprzedaż rozpocznie się w piątek, 17 listopada na LiveNation.pl o godzinie 10:00.

Oglądaj

Zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, powraca z szóstym studyjnym albumem, "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day", który ukazał się 15 września 2023. Singiel "Stuck" oficjalnie zadebiutował na 1. miejscu alternatywnej listy przebojów radiowych i zdobył 10. miejsce we Włoszech, co oznacza najszybszy wzrost na listach przebojów w karierze zespołu.

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!