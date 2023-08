Antyradio to jedyny rockowy partner radiowy Pol’and’Rock Festival. Przeczytajcie, co wydarzyło się 5 sierpnia 2023.

Ostatni dzień Pol'and'Rock Festival to występy takich wykonawców jak Pull The Wire, Kwiat Jabłoni, While She Sleeps, Epica czy Spin Doctors. Bardzo dobry koncert dał na małej scenie polski zespół Mùlk. Co jeszcze wydarzyło się 5 sierpnia 2023?

Deszczowy ostatni dzień Pol'and'Rock Festival. Zagrali Spin Doctors, Epica i Kwiat Jabłoni

Tego dnia w studiu Antyradia nie zabrakło wywiadów z gwiazdami. Do Tomasza Kasprzyka przyszli porozmawiać Piotr Bukartyk, Pull The Wire, Światy Sztuczne, a także Marcin Naruszewicz, Burmistrz Czaplinka.

Największe tłumy pod Dużą Scenę przyciągnęła grupa Kwiat Jabłoni. Zespół dał znakomity występ prezentując premierowo kilka utworów z ich nadchodzącej płyty. Był to wyjątkowy ukłon w stronę publiczności, bo Kwiat Jabłoni nie gra tego lata żadnych koncertów poza właśnie Pol'and'Rock Festival. Już podczas ich występu pogoda na festiwalu zaczęła się mocno pogarszać i jak się później okazało, wpłynęło to mocno na frekwencję podczas kolejnych koncertów na głównej scenie.

Fot. foto: Antyradio; Michał Michalczuk

Spin Doctors grali już w strugach rzęsistego deszczu. Zaserwowali dawkę energicznego rocka, zmieszanego z bluesem i elementami funku. Zespół dał z siebie wszystko i pokazał, że jest w rewelacyjnej formie. Z powodu złej pogody publiczność nie była zbyt liczna, ale bawiła się znakomicie. Zagrany cover "Have You Ever Seen the Rain?" z repertuaru Creedance Clearwater Revival był tego wieczoru bardzo wymowny.

Co więcej, przed koncertem Spin Doctors udzielili nam wywiadu, w którym powspominali początki swojej kariery i falę popularności w latach 90. Powiedzieli, jak udaje im się tyle lat grać razem i co napędza ich do występowania na żywo. Uchylili także rąbka tajemnicy na temat kolejnego, siódmego albumu, którego premiera już wkrótce. Od wydania ich ostatniego studyjnego wydawnictwa minęło bowiem aż 10 lat.Warto wspomnieć jeszcze o koncercie zwycięzcy tegorocznego Antyfestu Antyradia, czyli zespołu Światy Sztuczne. Chłopaki otworzyli tego dnia wystepy na małej scenie ASP i stanęli na wysokości zadania. Publiczność przyjęła ich bardzo ciepło. Światy Sztuczne wejdą niedługo do studia, aby pod okiem Andrzeja Puczyńskiego, nagrać materiał na swoją debiutancką płytę studyjną.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.