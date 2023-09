Jesienna ramówka Antyradia. Audycja basisty Guns N' Roses i nowy program Konrada Czubaja

Oto nowa ramówka Antyradia. Na antenie usłyszymy audycję Pan Solo, czyli codzienny budzik Konrada Czubaja o 6:00. Nowością jest też program Three Chords and the Truth, którą prowadzą basista Guns N' Roses, Duff McKagan wraz z żoną Susan Holmes McKagan. Jakie jeszcze zmiany czekają na fanów Antyradia?

Słuchacze Antyradia dobrze znają Konrada Czubaja z Odjechanych. Teraz będziemy mogli go usłyszeć od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:00 jako Pana Solo. Czego należy się spodziewać po tej audycji? Konrad Czubaj tak zachęca do słuchania nowego programu:

Pan Solo to odlotowa audycja, dzięki której wejdziecie w dzień z napędem nadświetlnym! Najświeższe wiadomości z naszej galaktyki, ciekawe doniesienia ze świata muzycznego oraz prywatne historie kapitana Antysokoła Millenium spowodują, że każdego dnia Moc będzie z Wami.

Nowością jest też Three Chords & the Truth - najnowsza audycja basisty zespołu Guns N' Roses, Duffa McKagana oraz jego żony Susan Holmes McKagan. Emitowana jest tylko w kilku krajach na świecie i w Polsce tylko słuchacze Antyradia będą mogli posłuchać jej na antenie. Three Chords & the Trut usłyszymy w czwartki o godzinie 19:00. Powtórki odbędą się w niedzielę o godzinie 19:00. W roli lektorów pojawią się Tomek Kasprzyk oraz Joanna Zientarska.

Jakie zmiany jeszcze czekają na słuchaczy Antyradia? Sobotni program Odjechani pojawi się w godzinach 15:00 - 17:00. Niedzielne wieczory umilą nam powtórki Rockolekcji oraz Wszystko w Sam Raz. Natomiast audycję Teraz Rock prowadzoną przez Wiesława Weissa usłyszymy w niedzielę o 20:00