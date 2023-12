Byliście niegrzeczni w tym roku? Jeśli tak, to macie szansę zgarnąć Wory Mikołaja! Od 4 do 22 grudnia możecie zdobyć wyjątkowe nagrody. Sprawdźcie, jakie są zasady konkursu.

Łap za Wory Mikołaja w Antyradiu. Jakie są zasady konkursu?

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs dla najbardziej niegrzecznych słuchaczy. Uważacie, że nabroiliście w tym roku i to do Was, powinny wpaść specjalne prezenty od antyradiowego Mikolaja? W takim razie ten konkurs jest dla Was.

Zasady konkursu Wory Mikołaja są proste. Napiszcie na wory@antyradio.pl odpowiedź na pytanie: "Dlaczego to do Ciebie powinien przyjść antyradiowy Mikołaj?". Prezenterzy wybiorą najlepsze odpowiedzi i zadzwonią do słuchaczy. Kolejny etap konkursu to zabawa "Wymień trzy..." Konkurs trwa do 22 grudnia.

REGULAMIN KONKURSU "WORY MIKOŁAJA"

Jakie nagrody możecie zdobyć? W Worach Mikołaja znajdziecie m.in. słuchawki, bony do sklepu z winylami, karty na stację paliw i antyradiowy merch. Do wygrania również karta podarunkowa o wartości 600 zł do serwisu prezentmarzeń.com, dzięki której można spełnić swoje lub bliskiej osobie marzenie, np. przejażdżkę wyścigowym autem na torach czy skok ze spadochronem.

