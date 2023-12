Road to Mystic 2024. Chcesz zagrać na festiwalu? Czekamy na zgłoszenia!

Mystic Coalition i Antyradio zapraszają zespoły do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu Road to Mystic. Czekamy na zgłoszenia, a Megadeth, Bring Me The Horizon i Machine Head czekają na wasze towarzystwo!

Road to Mystic to konkurs dla zespołów, które chcą wystąpić na Mystic Festival, jednak w tym roku nie dostały od nas zaproszenia. Możecie mieć w dorobku tylko nagrania demo, ale wasza dyskografia może też liczyć kilka płyt. Tutaj staż i zasługi na początku tej drogi nie mają znaczenia.

Road to Mystic 2024. Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w wyjątkowym konkursie Road to Mystic, należy wypełnić formularz, który dostępny jest na stronie festiwalu i poczekać na przyjęcie zgłoszenia. Można to zrobić do 5 stycznia 2024 roku. Rodzaj wykonywanej muzyki jest dowolny, ważne jednak aby wpisywał się w linię programową festiwalu. Chodzi więc o to, aby publiczność Mystic Festival chciała posłuchać waszego występu. Ze zgłoszeń, które zostaną dopuszczone do konkursu, utworzona zostanie lista zespołów, na które fani będą mogli głosować od 10 stycznia do 9 lutego 2024 roku. Do finału trafią 3 grupy, które zdobędą najwięcej głosów oraz jeden wskazany przez jury tzw. dzika karta. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzydzielenia dzikiej karty – wtedy przechodzi kapela, która w głosowaniu uplasowała się na czwartym miejscu.

Najlepszą czwórkę poznamy 15 lutego, a 24 lutego odbędzie się finałowy koncert w gdańskim klubie Drizzly Grizzly. Finał Road to Mystic połączony będzie z koncertem Passage to Mystic, z Samael w roli głównej – w odbywającym się za ścianą, w B90. Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2024, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia.

W skład jury wchodzą:

Adam Brzeziński

Bartosz Cieślak

Jarosław Anzhellmo Giers,

Jarek Szubrycht

Natalia Zamilska

Czekamy na was!

Fot. Materiały prasowe

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

