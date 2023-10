Meshuggah, The Halo Effect i Mantar na dwóch koncertach w Polsce

Dwa koncerty Meshuggah w towarzystwie melodyjnego death metalu z The Halo Effect i black-sludge’owych pesymistów z Mantar już w marcu przyszłego roku w Polsce. 15 marca 2024 kapele wystąpią w Warszawie w klubie Stodoła. Natomiast 17 marca 2024 zespoły zagrają w Krakowie w Klubie Studio. Ceny biletów: 159-180 zł – miejsca stojące, 199-210 zł – miejsca siedzące. Wejściówki można zakupić na knockoutmusicstore.pl

Fot. materiały prasowe

To niesamowite, jak kręte potrafią być koleje losu. Bo czy ktoś, kto wybrał się na malutki koncert Meshuggah ponad trzy dekady temu gdzieś w Szwecji, mógł w ogóle przypuszczać, co z nich wyrośnie? Dosłownie w ciągu kilku lat załoga dowodzona przez Fredrika Thordendala przeskoczyła z przyjemnego tech-thrashu do jednego z absolutnie najistotniejszych i wyprzedzających swój czas zjawisk w metalu. Jak łatwo zaobserwować, djentowe składy wyrastają jak grzyby po deszczu nawet dziś, a Meshuggah robili to na długo przed wszystkimi – ba!, zanim ktokolwiek jeszcze próbował to nazwać. Przepis tych wizjonerów z Umeå na metal zawiera więc maksymalnie skomplikowane rozwiązania rytmiczne, ciężaru tyle, że tynk leci z sufitów i absolutny brak patosu, melancholii czy innych uniesień, na których całkiem daleko zajechały setki metalowych kapel. Oni są jedyni w swoim rodzaju – wiecznie niezastąpieni i niepodrabialni.

