Czas na podsumowanie rockowych i metalowych płyt, które ukazały się w 2023. Ubiegły rok obfitował w wiele świetnych wydawnictw i redakcja Antyradia wybrała najlepsze krążki, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Marcin Bąkiewicz, Robert Brauła, Bartek Synowiec i Jarosław Giers podsumowali rockową i metalową scenę typując płyty, po które warto sięgnąć.

Oto najlepsze rockowe i metalowe płyty 2023 roku według Antyradia [WIDEO]

Które zagraniczne płyty wydane w 2023 roku były najlepsze? Marcin Bąkiewicz, Redaktor Naczelny i Dyrektor Muzyczny Antyradia, podsumował ubiegły rok słowami "to był fantastyczny rock dla muzyki rockowej" i wytypowanie tylko 3 albumów było naprawdę trudne. Ostatecznie wybór padł na ostatni krążek Metalliki, jak również album Depeche Mode. Którą płytę wybrał Marcin Bąkiewicz jako trzecią? Zobaczcie w poniższym nagraniu:

Na polskiej, rockowej scenie również działo się wiele. Robert Brauła, zastępca Dyrektora Muzycznego, otrzymał zadanie, by wybrać najlepsze krążki wydane przez naszych rodaków. Okazuje się, że w jego odtwarzaczu najczęściej leciał album grupy Dziwna Wiosna "Duchy. Disco". Którzy polscy muzycy zostali jeszcze wyróżnieni? Żurkowski oraz WaluśKraksaKryzys wydali w 2023 roku płyty, które koniecznie musicie przesłuchać.

Jeżeli lubicie mocniejsze brzmienia, to na pewno zainteresuje Was podsumowanie, które przygotował Bartek Synowiec. Prowadzący audycję "Rockomotywa" i zastępca Dyrektora Programowego przyjrzał się metalowym, zagranicznym krążkom, które zostały wydane w 2023 roku. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście nowej płyty Tesseract zatytułowanej "War of Being" to koniecznie musicie to nadrobić. W zestawieniu najlepszych metalowych albumów 2023 roku znalazł się również krążek In Flames "Foregone" oraz album amerykańskiego projektu Blackbraid, "Blackbraid II".

Nie zapomnieliśmy też o polskiej scenie ekstremalnej, która ma się bardzo dobrze. Jarosław "Anzhellmo" Giers poleca krążek młodej, warszawskiej kapeli Abominated "Traumatic Putrefaction", który przypadnie do gustu szczególnie fanom Vadera. W zestawieniu najlepszych polskich, metalowych płyt znalazł się również krążek La Mer "Tetrahedra". Wisienką na torcie na tej płycie jest cover "Nienawiść" Myslovitz. Sprawdźcie, jaki metalowy album polskiej formacji poleca jeszcze prowadzący audycję "Rzeźnia".

