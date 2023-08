Specjalnie dla fanów Antyradia, piłki nożnej oraz angielskiej Premier League stworzyliśmy Ligę Antyradia, w której do wygrania będzie mnóstwo atrakcyjnych nagród.

Rusza Liga Antyradia w Fantasy Premier League. Jak możesz wygrać antyradiowy merch?

Klikając w poniższy ten link możesz zapisać się do Ligi Antyradia, w której to na koniec sezonu gracze, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od nas zestawy antyradiowego merchu. Liga startuje 11 sierpnia, więc nie zwlekaj - stwórz swoją drużynę i dołącz do ligi najlepszego rockowego radia na świecie.

Możesz także do niej dołączyć wpisując kod do ligi w odpowiednim miejscu w zakładce Leagues & Cups: srxfm2. Jeżeli macie jakieś pytania to piszcie śmiało na fpl@antyradio.pl

Fantasy Premier League to gra online stworzona przez federację Premier League, w której wcielasz się w rolę menadżera klubu piłkarskiego. Gra angażuje ponad 10 milionów graczy na całym świecie i to grono z sezonu na sezon stale się powiększa. Jako gracz wybierasz piętnastu piłkarzy do swojej wirtualnej drużyny (dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników). Każdy z nich ma swoją cenę, a Twój budżet na zakupy na starcie wynosi 100 mln funtów. Należy pamiętać, że z jednego klubu możesz wziąć maksymalnie trzech piłkarzy.

Fot. foto: screen fantasy.premierleague.com

Po zbudowaniu składu wybierasz jedenastu piłkarzy, którzy będą punktować dla Ciebie w najbliższej kolejce. Zasady gry mówią, że wśród wyjściowej jedenastki musisz mieć bramkarza, minimum trzech obrońców, dwóch pomocników i jednego napastnika. Pozostali piłkarze zależą już od twojego ustawienia. Możesz zagrać więc formacją 4-4-2, 3-4-3 lub inną dowolną. W składzie desygnujesz także kapitana, który zgarnia w danej kolejce podwójną liczbę punktów. Dobrze trafiony kapitan to zwykle solidny skok w rankingu.

Przed pierwszą kolejką możesz dowolnie zmieniać swój skład. Sytuacja odmienia się po starcie ligi. Co kolejkę dostajesz wtedy jeden darmowy transfer, dzięki któremu możesz wymienić niechcianego piłkarza na takiego, który lepiej będzie pasował do twojej wizji gry. Jeżeli chcesz zrobić więcej niż jedną roszadę, kosztować będzie Cię to cztery ujemne punkty. Jeżeli zaś nie przeprowadzisz żadnego transferu w danej kolejce, przechodzi on na następną. Maksymalnie jednak można ich mieć tylko dwa. Transfery można robić najpóźniej do półtorej godziny przed gwizdkiem pierwszego meczu danej kolejki. W tej chwili jest to piątek 11 sierpnia do godziny 19:30.

Fot. foto: screen fantasy.premierleague.com

W takim razie w jaki sposób zdobywamy punkty? Otóż zdobywają je dla Ciebie prawdziwi piłkarze, którzy biegają po boiskach angielskiej Premier League. Twój wynik zależy więc od tego jak dobrze wybrani przez Ciebie zawodnicy zagrają w danej kolejce. Przykładowo: bramkarz dostaje punkty za obronione strzały czy czyste konto, a napastnicy punktują dzięki strzelonym bramkom czy asystom. To wierzchołek góry lodowej, bo system punktacji jest niezwykle skomplikowany. Po więcej informacji odsyłamy na oficjalną stronę gry.

Zdobyte w kolejce punkty przekładają się na twoje miejsce w klasyfikacji całego sezonu. W owej głównej lidze gra się o atrakcyjne nagrody, a rywalizacja tam jest naprawdę zażarta. Uplasowanie się na koniec sezonu na pierwszym miejscu wśród kilkunastu milionów uczestników jest nie lada wyczynem! Dodatkowo gracze mogą zapisać się do mniejszych, prywatnych lig, których organizatorzy przewidują nagrody dla określonej liczby miejsc.

Fot. foto: screen fantasy.premierleague.com

Rosnąca popularność Fantasy Premier League

Ciekawostką jest fakt, że w FPL oprócz fanów piłki nożnej czy kibiców poszczególnych klubów grają także celebryci, sportowcy, a w tym... sami piłkarze, próbujący przewidywać wyniki i śledząc kolegów po fachu. Gra robi się z roku na rok coraz bardziej popularna. Do tego stopnia, że w ramówkach brytyjskich telewizyjnych kanałów sportowych pojawiły się programy poświęcone tematyce FPL. Nie wspominając już o serwisie Youtube, w którym znajdziecie mnóstwo kanałów z poradami jak grać, aby osiągać lepsze wyniki.

