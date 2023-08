W poniedziałek, 21 sierpnia, rozpoczął się Tydzień z Aerosmith w Antyradiu! Z okazji wydania albumu "Greatest Hits" codziennie możecie wygrać lot symulatorem Boeinga 737-800 oraz płyty "Greatest Hits". Sprawdźcie szczegóły wyjątkowego konkursu!

Tydzień z Aerosmith. Słuchaj Antyradia i wygraj lot symulatorem Boeinga

W ramach Tygodnia z Aerosmith codziennie na antenie Antyradia będziecie mogli wygrać zaproszenie na lot symulatorem Boeinga 737-800, który odbędzie się w środę, 30 sierpnia w AirPoint w Warszawie w godzinach 15:00-17:00 (dojazd na miejsce we własnym zakresie). Zwycięzcy otrzymają również album Aerosmith "Greatest Hits".

Regulamin Ramowy Konkursów

Na najnowszym wydawnictwie Aerosmith znajdziemy 44 piosenki, które reprezentują każdą epokę zespołu. Znajdziemy tu hity z Top 10 z lat 70., takie jak „Dream On” i „Walk This Way”, porywającą wersję „Toys In The Attic”, charakterystyczną linię basu Hamiltona i kultowe intro „Sweet Emotion” Perry’ego. Nie mogło zabraknąć też nieśmiertelnych hitów z lat 90. Dekada ta przyniosła przeboje takie jak „Crazy”, „Cryin’” i „I Don’t Want To Miss A Thing”. Starannie dobrana kolekcja z pewnością zadowoli zarówno zagorzałych fanów, jak i słuchaczy, którzy po prostu lubią dobrą muzykę.

