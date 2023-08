Aerosmith z największymi hitami na jednym albumie

Album Aerosmith, gdzie zebrane zostały największe hity zespołu to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów grupy. Czterokrotnie nagradzana Grammy legenda rocka, świętuje 50 lat kariery. Z tej okazji Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford i Joey Kramer prezentują jedyną w swoim rodzaju kolekcję największych przebojów zespołu, zebranych w jednym miejscu.

Aerosmith prezentuje album z największymi hitami

Wydawnictwo zawiera 44 piosenki, które zabiorą słuchaczy w każdą epokę zespołu Aerosmith. Będzie sentymentalnie, bo znajdziemy tutaj hity z Top 10 z lat 70., takie jak „Dream On” czy „Walk This Way”, a także „Toys In The Attic” i „Sweet Emotion”. Na płycie znalazły się też przeboje z lat 90. m.in. „Crazy”, „Cryin’” i „I Don’t Want To Miss A Thing”. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Zadbano nie tylko o najlepszą muzykę na płycie, ale także o kwestie wizualne. Okładka płyty w wersji Deluxe Edition, przypomina książkę. Zestaw zawiera 4 czarno-białe litografie oraz zdjęcia z koncertów, również te, których nikt wcześniej nie widział. Album to swego rodzaju kronika kariery Aerosmith.

Album będzie stanowił pamiątkę, głównie z tego względu, że w maju zespół zapowiedział trasę pożegnalną PEACE OUT™ Farewell Tour z gościem specjalnym The Black Crowes, która rozpocznie się 2 września i potrwa do końca stycznia 2024 roku. Niestety trasa będzie odbywać się jedynie po Stanach Zjednoczonych.

W trakcie swojej kariery zespół sprzedał 150 milionów płyt. W 1999 roku zostali pierwszym zespołem z własnymi atrakcjami w Disney World na Florydzie, a potem w paryskim Disneylandzie, gdzie uruchomiono Rock’N’Roller Coaster starring Aerosmith. W 2001 roku byli gwiazdami Super Bowl Halftime Show.

