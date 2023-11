Holenderscy metalowcy z Within Temptation wydali 20 października swój najnowszy album "Bleed Out". W ramach Tygodnia z Within Temptation na antenie Antyradia możecie zdobyć krążek w wersji CD, winylowej oraz limitowane koszulki. Jak możecie zgarnąć takie nagrody?

Tydzień z Within Temptation. Zgarnij najnowszy album "Bleed Out" oraz limitowane koszulki

Od 6 listopada 2023 na antenie Antyradia będziecie mogli zdobyć płytę "Bleed Out" Within Temptation. Dla fanów formacji mamy płyty CD, winyle oraz specjalne koszulki. Codziennie prezenterzy będą podawać na antenie pytania konkursowe oraz adresy mailowe, na które należy wysłać prawidłową odpowiedź. Oprócz nagrody od Within Temptation zwycięzcy otrzymają antyradiową koszulkę We mnie jest rock.

Album Within Temptation" Bleed Out" zyskał już uznanie na całym świecie, plasując zespół Within Temptation na czele współczesnej metalowej sceny, który nie boi się zajmować społecznego i politycznego stanowiska w wielu kwestiach współczesnego świata. To album równie epicki, co niezachwianie szczery, na którym sama formacja z całą mocą zadeklarowała swoje przekonania moralne i nieustraszone podejście do muzyki.

Zespół ogłosił wielką trasę koncertową po Europie na jesień 2024 i odwiedzi również Polskę. Within Temptation wystąpi 25 października 2024 w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety są już w sprzedaży.

