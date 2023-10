Within Tempation z koncertem w Polsce! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Within Temptation ogłasza „Bleed Out 2024 Tour”. Europejska trasa rozpocznie się już w październiku 2024 roku! Dla Polski kluczowa jest następująca informacja o terminie koncertu: 25.10.2024 – Atlas Arena, Łódź. Przypominamy, że Antyradio ma patronat nad tym koncertem.

Wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć, że bilety w sprzedaży ogólnej będą dostępne od piątku 6 października o godz. 10:00 na LiveNation.pl. Z kolei przedsprzedaż dla słuchaczy Spotify oraz klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w środę (4 października). Natomiast przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 5 października o godzinie 10:00.

Fot. Materiały prasowe Within Temptation

Warto przygotować się na niezwykłą muzyczną i wizualną podróż, ponieważ Within Temptation jest jednym z najbardziej kultowych europejskich zespołów rockowych, który z dumą ogłasza swoją międzynarodową trasę koncertową "Bleed Out 2024 Tour".

Niezwykłe przeżycie dla fanów Within Temptation

„Bleed Out” to 8. album studyjny zespołu i ukaże się 20 października. Tournee po Europie i Wielkiej Brytanii, którego zadaniem będzie promowanie najnowszego albumu Within Temptation, zapowiada się jako niezwykłe przeżycie! Prawdopodobnie wydarzenie pozostawi fanów bez tchu w piersiach. Świat obiegają już wieści, że trasa rozpocznie się w październiku 2024 roku. Fani z Polski powinni zapamiętać przede wszystkim termin 25.10.2024, bo to właśnie wtedy będzie koncert w Łodzi (Atlas Arena).

Oglądaj

Trasa ta jest nie tylko muzycznym widowiskiem, ale także świętem siły. Liderka Within Temptation, Sharon den Adel, opisuje ją jako okazję dla fanów, aby doświadczyć pasji i ognia zespołu, świętując wydanie ich ósmego albumu studyjnego „Bleed Out”.

Oglądaj

W zeszłym tygodniu, w piątek 29 września, zespół wydał swój najnowszy hitowy singiel „Ritual”.

