Już niedługo w Antyradiu usłyszycie kilku polskich artystów na żywo w programach Makakofonia oraz Kasprologia. W naszym studiu zagrają The Stubs oraz Zenek Kupatasa. Natomiast w piątek, 22 września w Kasprologii pojawi się zespół Flapjack, który opowie o nowej płycie "Sugar Free". Sprawdźcie szczegóły tych występów na antenie Antyradia.

Wyjątkowi goście w Antyradiu. Usłyszycie na żywo Zenka Kupatasę, Flapjack i The Stubs

W środę, 20 września w programie Makakofonia zagra zespół The Stubs. Kapela promuje swój najnowszy album "The Famous Fairy Tale", który ukazał się 4 września. Fani Antyradia na pewno usłyszą na antenie nowe piosenki z tego właśnie wydawnictwa. Zapraszamy do słuchania Makakofonii od godziny 22:00.

Natomiast 21 września Piotr "Makak" Szarłacki porozmawia z Zenkiem Kupatasą, który również zagra swój materiał na żywo na antenie Antyradia. Będzie to porządna rozgrzewka przed jego trasą koncertową, która startuje 22 września 2023 w Jarocinie.

Na tym jednak nie koniec atrakcji w Antyradiu. Już w piątek, 22 września w Kasprologii pojawi się Flapjack, który opowie o swoim najnowszym albumie "Sugar Free". Na płycie pojawiło się aż 14 nowych utworów.

Zespół Flapjack powrócił z nowym albumem w składzie: Robert „Litza” Friedrich (Luxtorpeda), Maciej „Ślimak” Starosta (Acid Drinkers), Maciej Jahnz Orgasmatron), Rafał „ Hau” Mirocha (Dynamind), Michał „MIHAU” Kaleciński (Truism).

W miejsce zmarłego Grzegorza Guzińskiego dołączył Jakub „Kroto” Krotofil (Hope), a kolorytu całości dodaje Michał Baj znany szerzej jako DJ Eprom.

„Sugar Free” jest pierwszym albumem zespołu Flapjack od czasu „Keep Your Heads Down” z 2012 roku, a także pierwszym od „Juicy Planet Earth” z 1997, na którym zagrał Litza. Jest to też pierwszy album grupy nagrany po śmierci wokalisty Grzegorza „Guzika” Guzińskiego w 2021 roku. Wywiad z zespołem usłyszycie w Kasprologii w piątek. Program rozpoczyna się o godzinie 17:00.