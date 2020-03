Co oglądać w trakcie kwarantanny? Oto 15 filmów, po które powinniście sięgnąć

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie ludzi na całym świecie. W ramach bezpieczeństwa powstała akcja #Zostańwdomu, a każdy z nas poszukuje sposobów, jak nie zanudzić się w domowym zaciszu. Dobrym rozwiązaniem są filmowe seanse. Możemy nadrobić filmowe nowości dostępne na platformach VoD, lub odświeżyć sobie dobrze znane nam produkcje. Dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, na który tytuł postawić, prezentujemy listę 15 filmów, które umilą wam czas w trakcie kwarantanny.

Co oglądać w trakcie kwarantanny? Top 15 filmów do obejrzenia w domu

Poniżej znajdziecie listę 15 filmów, które powinniście obejrzeć w domowym zaciszu. Zestawienie jest odpowiednio zróżnicowane, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Każdą z poniższych produkcji znajdziecie na platformach streamingowych typu Netflix i HBO GO.

1. seria "Harry Potter"

Czy jest lepszy pomysł na spędzenie kwarantanny, niż kilku(nasto) godzinna podróż do Hogwartu? Możliwości macie wiele - możecie postawić na ulubiony film z serii, lub zaliczyć cały maraton. Wszystkie części "Harry'ego Pottera" znajdziecie bowiem w serwisie HBO GO.

Zobacz też: "Harry Potter" - 15 ciekawostek, które J.K. Rowling zdradziła już po zakończeniu serii

2. trylogia "Władca Pierścieni"

Jeśli nie interesuje was czarodziejski świat Harry'ego Pottera (lub maraton macie już za sobą), może czas na podróż do Śródziemia? Wspólna wyprawa do Mordoru to bowiem wyborny sposób na spędzenie wolnego wieczoru. A tych macie raczej pod dostatkiem.

Dostępność: Netflix

Zobacz też: Top 38 - najlepsze filmy fantasy w dziejach kinematografii

3. "Spirited Away: W krainie bogów"

Popularna produkcja od studia Ghibli, w której śledzimy losy Chihiro - młodej dziewczynki, która by ratować swoich rodziców udaje się do tajemniczej, zaczarowanej krainy. Jeśli to wam nie wystarczy, platforma Netflix ma w swojej ofercie doprawdy pokaźną ilość anime od Ghibli, więc - do wyboru, do koloru.

4. "Spider-Man Uniwersum"

Animowane przygody Milesa Moralesa, który po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje się tytułowym superbohaterem i staje do walki ze złowieszczym Kingpinem. Z pomocą mu Spider-Manowie z innych uniwersów. Produkcja została doceniona przez rzeszę fanów na całym świecie i otrzymała Oscara za najlepszy film animowany.

Dostępność: HBO GO

5. "Rocketman"

Widowiskowa biografia Johna Lennona, w którego brawurowo wcielił się Taron Egerton. Śledzimy tu losy legendarnego muzyka od najmłodszych lat w Królewskiej Akademii Muzycznej aż po stanie się istną ikoną.

Dostępność: HBO GO

6. "Cudowny chłopak"

Pokrzepiający "feel good movie", po którym uśmiech nie zejdzie wam twarzy przez długie godziny. Poznacie tu historię Auggiego - chłopca o zdeformowanej twarzy i wielkim sercu, który musi stawić czoła otaczającej go rzeczywistości, gdy rozpoczyna naukę w szkole.

Dostępność: Netflix

7. "Shrek"

Popularna bajka opowiadająca o Ogrze i jego najlepszym przyjacielu Ośle, którzy wyruszają na ratunek uwięzionej księżniczce. "Shreka" widział już chyba każdy, ale kolejny z pewnością nie zaszkodzi. W końcu to jedna z najlepszych i najzabawniejszych animacji w dziejach.

Dostępność: Netflix

8. "Forrest Gump"

Tom Hanks w kultowej już postaci Forresta Gumpa - mężczyzny z niskim ilorazem inteligencji i niedowładem kończyn, który zostaje miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie. Ten seans, niezależnie od okoliczności, sprawi, że na waszych twarzach zagości szeroki uśmiech.

Dostępność: Amazon Prime Video

9. "Tamte dni, tamte noce"

Klimatyczny i wzruszający film o pierwszej miłości, która nierzadko boli najbardziej. Akcja rozgrywa się latem, gdzieś na północy Włoch. Poznacie tu historię młodzieńca Elio, który zakochuje się w Olivierze - mężczyźnie, który przyjechał w odwiedziny do jego rodziców.

Dostępność: Netflix

Zobacz też: Top 14 - Najlepsze melodramaty wszech czasów

10. "Grand Budapest Hotel"

Zabawny i klimatyczny film Wesa Andersona, przedstawiający historię konsjerża Gustava oraz jego pomocnika - lobby boya Zero Moustafy. Mężczyźni pracują w tytułowym hotelu i wplątują się w ciąg przekomicznych wydarzeń, zapoczątkowanych kradzieżą pewnego drogocennego obrazu.

Dostępność: HBO GO

11. "Pulp Fiction"

Opus magnum słynnego reżysera Quentina Tarantino. Kino gangsterskie pierwszej próby z niesamowitym klimatem, wciągającą fabułą i wybornym aktorstwem. "Pulp Fiction" widział już chyba każdy, przynajmniej raz. Nie zaszkodzi też kolejny.

Dostępność: HBO GO, Netflix

Zobacz też: Top 16 - najlepsze filmy fabularne w dziejach kinematografii według redakcji Antyradio.pl

12. "Bękarty wojny"

Znów dzieło Quentina Tarantino, tym razem przenoszące nas na grunt II Wojny Światowej. Akcja rozgrywa się w okupowanej przez nazistów Francji, gdzie oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje przeprowadzenie zamachu na życie Hitlera. II Wojna Światowa w krzywym zwierciadle może okazać się najlepszym wyborem na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości.

Dostępność: Amazon Prime Video

13. "Big Lebowski"

Zabawny i przewrotny film, w którym śledzimy losy Jeffreya Lebowskiego - bezrobotnego hipisa, którego największą pasją jest gra w kręgle ze swoimi kumplami. Bohater pada ofiarą fatalnej pomyłki, w wyniku czego wplątuje w ciąg komicznych wydarzeń.

Dostępność: Amazon Prime Video

Zobacz też: Top 40 - najlepsze komedie wszech czasów

14. "Fargo"

Słynny film braci Coen przedstawiający historię Jerry'ego - sprzedawcy samochodów z Minnesoty, który popada w kłopoty finansowe. By wydostać się z trudnej sytuacji sięga po dość niecodzienne środki - wynajmuje zbirów, którzy mają porwać jego żonę i wyłudzić okup od jej bogatego ojca. Sytuacja wymyka się oczywiście spod kontroli, co prowadzi do wielu zabawnych zwrotów akcji.

Dostępność: HBO GO

15. "Siedem"

Zdecydowanie najlepszy film mistrza thrillerów Davida Finchera, z doskonałym scenariuszem i świetnie skrojoną intrygą. Będziecie tu świadkami śledztwa dwóch policjantów, którzy podążają tropem seryjnego mordercy mordującego swojego ofiary według konkretnego klucza - siedmiu grzechów głównych.

Dostępność: Netflix

Zobacz też: Top 25 - najlepsze filmy o seryjnych mordercach i psychopatach