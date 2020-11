Czarnoskóra aktorka w roli angielskiej królowej. Jodie Turner-Smith zagra Annę Boleyn

Jak podaje Deadline, brytyjska modelka i aktorka Jodie Turner-Smith ma zagrać Annę Boleyn w "niekonwencjonalnym serialu" Channel 5, zrealizowanym we współpracy z Sony i Fable Pictures. Produkcja ma liczyć 3 odcinki i opowie o upadku Boleyn w sposób zbliżony bardziej do psychologicznego thrillera, niż do standardowego dramatu historycznego.

Jodie Turner-Smith zagra królową Annę Boleyn

Scenariusz napisze debiutująca Eve Hedderwick Turner, a serial ma pokazać ostatnie miesiące życia Boleyn w sposób nieco feministyczny. Twórcy skupią się na jej walce z patriarchatem w Anglii Tudorów, jej walce o zapewnienie godnego życia swojej córce Elizabeth i o brutalnej rzeczywistości spowodowanej przez to, że wraz z mężem Henrykiem VIII nie doczekali się syna.

Wśród kolejnych członków obsady znajdują się m.in. Paapa Essiedu, Amanda Burton ("White House Farm"), Thalissa Teixeira ("Two Weeks To Live"), Barry Ward ("White Lines") oraz Jamael Westman ("Hamilton").

Reżyserem roboczo zatytułowanego serialu "Anne Boleyn" jest Lynsey Miller. Producentami zostały Faye Ward oraz Hannah Farrell. Ward ma już na koncie jeden film o królowej, ponieważ pracowała przy "The Other Boleyn Girl" z Natalie Portman i Scarlett Johansson w 2008 roku.

Ward oraz Farrell wyjaśniły chęć zrealizowania projektu o królowej Annie Boleyn w oficjalnym oświadczeniu:

" Mamy wrażenie, że historia nieco pomija ambitną królową na rzecz mężczyzn, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcemy, by intymna i piękna wizja Lynsey Miller pokazała nam prawdziwą Annę. To jej emocje mają być sercem całej produkcji. "

Turner-Smith dodała natomiast:

" Od razu zafascynował mnie scenariusz Eve, bo wchodzi głęboko w psychologię Anny Boleyn, opowiadając o jej sile, ale też rozkładając na czynniki pierwsze jej wady oraz miejsca wrażliwe. "

Data premiery serialu jest nieznana.