Najlepsze filmy młodzieżowe 2018 roku. Które filmy o nastolatkach warto obejrzeć?

W 2018 roku ukazało się wiele filmów młodzieżowych, jednak tylko niektóre z nich naprawdę warte są waszego czasu. Przygotowaliśmy zestawienie 9 - naszym zdaniem - najlepszych filmów z nastolatkami w rolach głównych, które się wówczas ukazały.

Top 9 - najlepsze filmy młodzieżowe 2018 roku

Popularne filmy Nefliksa, niewymagający horror, wzruszający melodramat - wszystko to znajdziecie w naszym zestawieniu. Tytuły z listy łączy jedno - opowiadają o nastoletnich perypetiach. Oto 9 najlepszych filmów młodzieżowych 2018 roku:

1. "Twój Simon" (2018), reż. Greg Berlanti

Mądry film, który z wyczuciem i odpowiednią dozą wrażliwości (oraz humoru) podchodzi do kwestii odkrywania naszej seksualności i życiu w zgodzie ze sobą. Głównym bohaterem jest tu tytułowy Simon - siedemnastoletni homoseksualista ukrywający swoją orientację. Gdy chłopak zakochuje się w tajemniczym koledze z klasy, którego poznał w sieci, a najlepsza przyjaciółka wyznaje mu miłość, życie Simona staje na głowie.

2. "Nienawiść, którą dajesz" (2018), reż. George Tillman Jr.

Starr to nastolatka pochodząca z niebezpiecznej robotniczej dzielnicy Garden Height, słynącej z przestępczości i zamieszkiwanej wyłącznie przez Afroamerykanów. Gdy rodzice posyłają ją do prywatnego liceum w "białej dzielnicy", życie dziewczyny zostaje rozdarte między dwoma światami. W wyniku tego w żadnym ze środowisk nie czuje się dobrze. Pewnego wieczoru Starr udaje się na imprezę, gdzie spotyka przyjaciela z dzieciństwa. Niefortunny i brzemienny w skutkach splot wydarzeń na zawsze odmienia jej życie.

3. "Do wszystkich chłopców, których kochałam" (2018), reż. Susan Johnson

Popularna wśród młodzieży produkcja od platformy Netflix to historia nastoletniej Lary, która miała w zwyczaju pisać sekretne listy do swoich młodzieńczych miłostek. Pewnego dnia jej zapiski zostają jednak upublicznione, co wywołuje istną burzę w jej życiu.

4. "Każdego dnia" (2018), reż. Michael Sucsy

Nastoletni romans z elementami fantasy. Poznajemy tu historię 16-letniej Rhiannon, która marzy o prawdziwej, wielkiej miłości. Gdy pewnego dnia spotyka na swojej drodze urzekającego chłopaka, myśli, że jej marzenia się ziściły. Ten skrywa jednak szokującą tajemnicę - każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Mimo przeciwności, młodzi postanawiają walczyć o swoje uczucie i każdego dnia odnajdywać się na nowo.

5. "Na zawsze moja dziewczyna" (2018), reż. Bethany Ashton Wolf

Młodzieżowa produkcja, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom Nicholasa Sparksa. Liam Page, jeden z najsłynniejszych piosenkarzy muzyki country na świecie, opuścił przed laty rodzinne miasteczko i wyruszył na podbój estrady. Zostawił przed ołtarzem swoją młodzieńczą miłość, gdyż bardziej od łączącego ich uczucia, liczyły się dla niego sława i pieniądze. Gdy umiera jego przyjaciel z dzieciństwa, bohater powraca w rodzinne strony, gdzie zmuszony jest stawić czoła błędom młodości. I Josie, której nigdy nie przestał kochać.

6. "Złe wychowanie Cameron Post" (2018), reż. Desiree Akhavan

Chloë Grace Moretz w roli nastoletniej Cameron, która zostaje umieszczona w ośrodku dla trudnej młodzieży. Wszystko z powodu swojego homoseksualizmu i romansu z najlepszą przyjaciółką. Ośrodkowi przewodzi "nawrócony" gej, który postanowił sobie za cel "naprawienie" swoich podopiecznych. Nie dociera do niego bowiem, że tym, czego te dzieci naprawdę potrzebują, jest nauka samoakceptacji.

7. "The Honor List" (2018), reż. Elissa Down

Isabella, Sophie, Piper i Honor to cztery dziewczyny, które były niegdyś najlepszymi przyjaciółkami. W pierwszej klasie liceum stworzył wspólną listę "rzeczy, które muszą zrobić przed śmiercią". Teraz spotykają się po latach, by dotrzymać danego słowa i zrealizować punkty z listy. W rolach głównych wystąpiły między innymi gwiazda serialu "Teen Wolf" - Arden Cho oraz znana z roli Alison DiLaurentis w "Słodkich kłamstewkach" Sasha Pieterse.

8. "Ósma klasa" (2018), reż. Bo Burnham

Główną bohaterką jest tutaj 13-letnia Kayla. Dziewczynę dręczą silne kompleksy. By z nimi walczyć i przygotować się na nadejście liceum, zakłada własny kanał na YouTubie. Szybko się jednak od niego uzależnia, a jej realne życie diametralnie odbiega od tego wirtualnego. Jak zatem poradzi sobie, gdy do drzwi zapuka rzeczywistość?

9. "Prawda czy wyzwanie" (2018), reż. Jeff Wadlow

Niewymagający, młodzieżowy film grozy z gwiazdami "Słodkich kłamstewek" (Lucy Hale) i "Teen Wolf" (Tyler Posey) w rolach głównych. Całość opiera się na popularnej grze w prawdę i wyzwanie. Sprawy komplikują się jednak, gdy uczestnicy zabawy zaczynają być karani za kłamstwo, przez jakąś tajemniczą, śmiertelnie niebezpieczną istotę.

