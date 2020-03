Tom Holland zdradził szczegóły nowego "Spider-Mana". Czego dowiedzieliśmy się o nadchodzącym filmie Marvela?

W 2019 roku światem wstrząsnęły wieści na temat odłączenia Spider-Mana od kinowego świata MCU. Na szczęście przedstawiciele Marvel Studios i Sony Pictures dogadali się w tej kwestii i za kilkanaście miesięcy zobaczymy trzecią część przygód Petera Parkera. Odtwórca głównego bohatera postanowił rzucić nowe światło na nadchodzącą produkcję o Spider-Manie.

Obecnie Tom Holland promuje swój najnowszy film - animację studia Pixar pod tytułem "Naprzód".

Z tego aktor powodu udziela wywiadów wielu mediom. Na czacie portalu inquirer.net aktor został zapytany o szczegóły dotyczące "Spider-Mana 3". Padły pytania o datę rozpoczęcia zdjęć, pozostałych członków obsady, relację pomiędzy bohaterami oraz przyszłye występy Hollanda w filmach Marvela. Co odpowiedział gwiazdor Marvela?

"

Jestem bardzo zadowolony z powodu pracy nad tym filmem. Będziemy kręcić "Spider-Mana 3" w lipcu w Atlancie. Jeśli chodzi o to, czy pojawię się w innych filmach Mavela. Nie jestem pewien, co chcą ze mną zrobić... Zendaya na pewno pojawi się w nowym "Spider-Manie". Co do relacji pomiędzy Peterem i MJ, nie jestem pewien, jak ta znajomość się potoczy. "